Mondadori punta sulle librerie in franchising (circa 1000 persone occupate, e 320 imprenditori affiliati)

“Il rapporto quotidiano con centinaia di libraie e librai costituisce per noi un patrimonio inestimabile di competenze e ascolto del mercato”. Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail, sottolinea il ruolo dei negozi in franchising per Segrate. Dopo le oltre 100 librerie affiliate inaugurate negli ultimi 5 anni, la società nel 2026 aprirà in totale 30 store. Nel 2025 il canale ha generato ricavi per oltre 100 milioni di euro, incidendo per circa il 45% sul fatturato complessivo di Mondadori Retail. Le persone occupate sono circa mille, a cui si aggiungono 320 imprenditrici e imprenditori affiliati – I particolari

Mentre si discute dello spazio nella Galleria del Duomo di Milano che, in attesa della sentenza del Tar, a seguito di un’asta il Gruppo Mondadori sottrarrà al Gruppo Feltrinelli, sempre a proposito di librerie, Mondadori Retail, continua la sua espansione, tra punti vendita di proprietà e negozi in franchising.

Dopo le oltre 100 librerie affiliate inaugurate negli ultimi 5 anni, la società ha infatti impresso un’ulteriore accelerazione nel 2026 con 30 nuovi store: di questi, 21 hanno già aperto al pubblico, mentre 9 vedranno la luce entro fine dicembre in Calabria, Puglia, Sicilia e Veneto.

“Il franchising rappresenta uno degli asset più strategici e distintivi di Mondadori Retail”

Un risultato che, si legge in una nota, “conferma la solidità del modello di business in franchising, complementare alla gestione diretta dei negozi e fondamentale per garantire capillarità, diversificazione e vicinanza ai lettori grazie alla passione dei librai partner”. L’affiliazione si attesta inoltre come “un importante driver di crescita del network anche in termini economici“: nel 2025 il canale ha generato ricavi per oltre 100 milioni di euro, incidendo per circa il 45% sul fatturato complessivo di Mondadori Retail.

“Il franchising rappresenta uno degli asset più strategici e distintivi di Mondadori Retail. La forza del nostro modello nasce dalla capacità di unire la dimensione e i servizi di una grande rete nazionale con la passione, la radicata conoscenza del territorio e lo spirito imprenditoriale delle nostre affiliate e dei nostri affiliati”, spiega Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail, e aggiunge: “Il rapporto quotidiano con centinaia di libraie e librai costituisce per noi un patrimonio inestimabile di competenze e ascolto del mercato, che ci permette di portare la cultura e i libri anche laddove i presidi culturali sono limitati o assenti. Continueremo a investire con determinazione sullo sviluppo, sul rinnovamento e, soprattutto, sulla qualità della nostra rete, mantenendo sempre al centro del nostro progetto il libro, i lettori e la professionalità delle nostre persone”.

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Le persone occupate nei Mondadori Bookstore in franchising sono circa mille, a cui si aggiungono 320 imprenditrici e imprenditori affiliati, di cui 150 presenti nella rete da più di 10 anni o alla guida di più realtà.

Dove si trovano le librerie affiliate di Mondadori Retail

Dalle zone residenziali delle grandi città ai centri storici fino ai più piccoli comuni, anche insulari: le librerie affiliate di Mondadori Retail si trovano in zone d’Italia molto diverse tra loro. Si va dal Mondadori Bookstore di Scampia, inserito da ottobre in un’area periferica di Napoli caratterizzata da un’ampia presenza giovanile e studentesca, precedentemente priva di spazi dedicati alla lettura, al progetto multi-store rappresentato dalla libreria di Roma Eur, aperta il mese scorso dallo stesso franchisee delle librerie di Velletri, Lariano, Genzano di Roma, Frascati, Cisterna, San Cesareo.

Nel network saranno presto presenti realtà come il Mondadori Bookstore di Biella, una storica libreria della città “dalla marcata identità territoriale” che entrerà a breve nella rete in franchising, e “altri nuovi contesti che hanno l’obiettivo di arricchire e valorizzare il tessuto sociale dei centri storici”, come il punto vendita di prossima apertura a Bassano del Grappa (Vicenza).