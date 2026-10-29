Paolo e Kemmy, i librai della nuova libreria (foto di Andrea Cortesi, Architetto di ACA Studio Design)
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C’è una nuova libreria nel centro storico di Forlì

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di Redazione Il Libraio 29.10.2026

In via delle Torri, a Forlì, c’è una nuova libreria della rete Ubik: è gestita da Paolo e Kemmy (nella foto). Il negozio, che mira a ospitare presentazioni ed eventi culturali, ospita titoli di ogni genere: dalla narrativa alla saggistica, dai libri per i più giovani ai manga, senza dimenticare titoli legati al mondo romance e al BookTok. Spazio anche per cartoleria e gadget – I particolari

In via delle Torri n.12, a Forlì, ha aperto una nuova libreria: a due passi dalla centrale piazza Aurelio Saffi, Ubik ha infatti inaugurato un nuovo punto vendita (il franchising era già presente nel capoluogo di regione all’interno del centro commerciale Punta di Ferro).

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A dirigere la libreria ci sono Paolo Poni – che fino a oggi si è occupato del negozio nel centro commerciale – e Kemmy, giovane libraio reduce da un’esperienza nella vicina Ubik di Cervia.

I librai Paolo e Kemmy (foto di Andrea Cortesi, architetto di ACA Studio Design)

I librai Paolo e Kemmy (foto di Andrea Cortesi, architetto di ACA Studio Design)

La nuova libreria romagnola propone un vasto assortimento di volumi: dalla narrativa italiana e straniera alla saggistica e ai libri in lingua originale, ma non mancano libri per bambine e bambine e per ragazze e ragazzi, fumetti, manga, romance, e, naturalmente, spazio anche per i titoli più amati del BookTok.

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Non solo libri, in realtà: il punto vendita, che mira a diventare un riferimento per la città in quanto a presentazioni, incontri con autori e autrici, gruppi di lettura ed eventi culturali, propone anche un assortimento di cartoleria (penne, matite, astucci, zaini), di giochi da tavolo, puzzle e gadget di varia natura riguardanti il mondo della lettura.

Gli esterni della libreria Ubik di Forlì

Gli esterni della libreria (foto di Andrea Cortesi, Architetto di ACA Studio Design)

Fin dai primi giorni di apertura, la nuova libreria ha suscitato curiosità tra le lettrici e i lettori forlivesi, anche sui social (le informazioni sui prossimi appuntamenti in libreria sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram del negozio).

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