Libreria Ubik Avellino
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Una nuova libreria nel centro storico di Avellino

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di Redazione Il Libraio 13.10.2026

Ad Avellino ha aperto una nuova libreria Ubik: si trova in Corso Vittorio Emanuele II 12, nel pieno centro storico, e ospita classici, saggistica, narrativa contemporanea, come pure romance e letteratura per l’infanzia. All’interno è presente un’area bar, pensata anche per l’organizzazione di eventi, presentazioni e incontri – I particolari

A pochi passi da Piazza Libertà e dal Circolo della Stampa, al civico 12 di Corso Vittorio Emanuele II, ad Avellino, apre una nuova libreria Ubik: l’assortimento è molto vario, finalizzato a incontrare interessi, età e passioni differenti.

Al suo interno si trovano sezioni dedicate ai saggi, ai grandi classici, alla narrativa contemporanea, e ai volumi che intercettano una fetta di pubblico più giovane. Ci sono quindi scaffali dedicati ai manga, al mondo del BookTok, al romance; inoltre, è presente una sala dedicata alla letteratura dell’infanzia, pensata per bambine e bambini.

Gli interni della nuova libreria Ubik ad Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II 12

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Questo nuovo punto vendita ospita poi un’area bar, che accoglierà eventi, presentazioni, incontri con gli autori e le autrici, aperitivi culturali e appuntamenti dedicati alla lettura, in un’atmosfera conviviale, che incoraggi al confronto e alla condivisione.

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A guidare la nuova libreria (a oggi la più grande libreria della città campana), Vincenzo di Lorenzo, Lorenzo Ridente, Beniamino Spagnuolo e Lucia Saldutti che, sulla scelta di Ubik, spiegano: “Entrare nel mondo Ubik ci permette di avere la libertà e l’autonomia che desideriamo come librai, sia nelle scelte di assortimento sia nella creatività e nella progettazione delle attività, con la possibilità di contare allo stesso tempo sui vantaggi e sull’esperienza di appartenere a un network di quasi 200 librerie”.

Tra gli obiettivi del nuovo negozio, quello di costruire nel tempo una relazione sempre più stretta con il territorio, le scuole e le associazioni culturali.

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