A sedici anni esatti dalla prima apertura, la libreria Feltrinelli nella Stazione Centrale di Milano si rinnova con un intero piano dedicato a fumetti, manga e graphic novel. Il 24 novembre in programma una giornata di incontri con Daniel Pennac, Umberto Galimberti, Antonio Manzini e altri protagonisti – I particolari

A sedici anni esatti dalla sua inaugurazione, avvenuta il 24 novembre 2010, la Feltrinelli di Milano Centrale riapre i suoi tre piani, rinnovando uno spazio che nel tempo è diventato un riferimento per lettrici, lettori e viaggiatori.

Una riapertura che, come si legge in una nota del Gruppo Feltrinelli, invita a interrogarsi sul ruolo delle librerie oggi: che cosa cerchiamo quando entriamo in una libreria? Un libro preciso, una risposta o, forse, qualcosa che ancora non sappiamo di cercare?

In un luogo di passaggio e incontro come la stazione, Feltrinelli “rinnova i propri spazi per rispondere all’evoluzione del mercato editoriale e delle abitudini di lettura”. Milano, del resto, continua a rappresentare un osservatorio privilegiato per comprendere queste trasformazioni. Secondo i dati dell’AIE, 1 libro su 10 dei libri acquistati in Italia è stato acquistato a Milano, a conferma della centralità della città nel panorama editoriale nazionale.

Parallelamente, il fumetto si afferma come uno dei segmenti più dinamici del mercato: nei primi nove mesi del 2026 le vendite sono cresciute del 14,9% a valore, con un incremento del 34,8% per le graphic novel.

Oltre 60mila titoli e un intero piano dedicato a fumetti, manga e graphic novel

È in questo contesto che riaprono i tre piani della Libreria Feltrinelli con un assortimento di oltre 60mila titoli e un intero piano, il mezzanino, dedicato a fumetti, manga e graphic novel, pensato per offrire un punto di riferimento agli appassionati e avvicinare nuovi pubblici a forme di narrazione che intrecciano immagini, parole e immaginari.

I protagonisti della festa in programma il 24 novembre

La riapertura sarà accompagnata da una giornata di incontri che attraversa letteratura, filosofia, narrativa e fumetto. Alle ore 12 Daniel Pennac inaugurerà il programma al piano ferro, a seguirlo dalle 12.30 tra cui Umberto Galimberti, Gianni Biondillo, Matteo Nucci, Vincenzo Latronico, Aurora Tamigio, Lorenza Gentile, Rachele Ferrario, Luca Bianchini, Barbara Baraldi e Antonio Manzini.

Nel pomeriggio, spazio ai protagonisti del fumetto nel mezzanino con Marco Albiero e Melissa Penati, Federica Di Meo, Ivana Murianni e Luca Maffia, Blasco Pisapia, Simona Capovilla, Enoch, Rosenzweig & Farnese, Ilaria Gennari, Quasirosso, Sergio Gerasi, Ticcy, Leonardo Berghella, Francesco Memo e Barbara Borlini, Ivana Murianni e Luca Maffia e Fraffrog. A chiudere questa festa, alle 16, un altro compleanno: 30 anni di Pokémon.

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“In questi sedici anni sono cambiati i lettori, i linguaggi e il modo stesso di vivere le librerie. Ma come possono questi luoghi continuare a essere rilevanti in una città in costante trasformazione? Rinnovare Milano Centrale significa partire da questa domanda, ripensando gli spazi per accogliere interessi e pubblici differenti. Il piano dedicato ai fumetti e ai manga è parte di questa evoluzione: riconoscere nuovi linguaggi, dare loro spazio e creare occasioni di incontro tra generazioni. Perché una libreria non deve soltanto rispondere a ciò che i lettori cercano, ma offrire anche la possibilità di scoprire ciò che ancora non conoscono”, spiega Barbara Nardi, Direttrice Generale Polo Canali Gruppo Feltrinelli.