Apre “La Riccionese”: “Le librerie sono presidi di civiltà e umanità”

A Riccione, nel cuore del centro storico, il nucleo originario della città, ha aperto la nuova libreria Ubik La Riccionese. È pensata in primis per la comunità locale, e offrirà ai cittadini un programma di incontri ed eventi culturali anche nei periodi meno turistici. A gestirla, Elisabetta Silvagni: “La libreria è il mio sogno, ed è condiviso con tante persone della città che mi hanno sostenuto” – La storia

A Riccione ha aperto la nuova libreria Ubik La Riccionese, che si trova in Corso Fratelli Cervi n.171, nel cuore del centro storico, il nucleo originario e più antico della città, sviluppatosi intorno a Corso Fratelli Cervi ben prima che la località si espandesse verso il mare e diventasse una nota meta balneare. La nuova libreria, infatti, pur rivolgendosi anche ai turisti, è pensata in primis per la comunità locale, e offrirà ai cittadini un programma di incontri ed eventi culturali anche nei periodi meno turistici.

All’interno un’area dedicata alla fotografia e all’arte

La libreria, di circa 90 metri quadrati, si trova all’interno di un palazzo storico che risale al ‘700, negli spazi che hanno ospitato negli ultimi decenni un negozio di oggetti per la casa noto tra i riccionesi. La Riccionese è una libreria per tutti i gusti e le età, con un focus particolare sulla narrativa e i libri per i più piccoli, senza dimenticare la saggistica. A impreziosire gli spazi, un’area dedicata alla fotografia e all’arte, che potrà ospitare eventi e mostre temporanee.

“Le librerie rendono la vita migliore, sono presidi di civiltà e di umanità”

A gestire la nuova libreria è Elisabetta Silvagni, con un’esperienza decennale in varie librerie del territorio: “Dopo tanti anni il mio desiderio era avere una mia libreria, perché le librerie rendono la vita migliore, sono presidi di civiltà e di umanità… nei libri c’è la nostra vita”. E ancora: “La libreria è il mio sogno, ma è anche condiviso con tante persone della città che mi hanno sostenuto”.

Ricordiamo che il franchising di Ubik è già presente nella Riviera Romagnola da diversi anni con le librerie di Cervia, Gatteo a Mare, Bellaria, Viserba, Misano Adriatico e Cattolica (alcune di queste sono aperte solo durante la stagione turistica e altre tutto l’anno).