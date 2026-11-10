Libraccio apre la sua quinta libreria a Roma, nel cuore dei Parioli (è la 69esima in Italia)

A Roma, nel cuore del quartiere Parioli, apre una nuova libreria della catena Libraccio. Il negozio offrirà al pubblico una selezione di oltre 10mila testi nuovi, usati e d’occasione. Non mancheranno testi scolastici disponibili tutto l’anno, narrativa, saggistica, fumetti, titoli rari, modernariato, libri per ragazze e ragazzi, giochi e cartoleria – I particolari

A Roma, nel cuore del quartiere Parioli, in via Filippo Civinini 48, apre una nuova libreria della catena Libraccio, un riferimento nel mondo dei libri usati (e non solo), che consolida la sua presenza nella Capitale con l’apertura del suo 69esimo punto vendita sul territorio nazionale e il quinto nella città.

La nuova libreria sorge nel cuore del quartiere Parioli: con una superficie complessiva di 175 mq, il negozio offrirà al pubblico una selezione stimata di oltre 10mila libri nuovi, usati e d’occasione. Non mancheranno testi scolastici disponibili tutto l’anno, con possibilità di prenotazione e ritiro, oltre a un servizio di acquisto e valutazione dell’usato.

A completare l’offerta della nuova libreria romana, narrativa, saggistica, fumetti, titoli rari, modernariato, libri per ragazzi, giochi e cartoleria.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 12 novembre, a partire dalle ore 18. L’inaugurazione sarà accompagnata da un brindisi offerto da Casale del Giglio.

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Un nuovo presidio culturale in un quartiere iconico

Il quartiere Parioli diventato, nel corso del ‘900, un simbolo dell’eleganza romana, negli anni ‘60, quelli della Dolce Vita, si è affermato come vero e proprio salotto culturale e rifugio di intellettuali, artisti e politici. Oggi i Parioli mantengono viva questa vocazione grazie alla vicinanza di poli di aggregazione e spettacolo come l’Auditorium Parco della Musica, progettato da Renzo Piano, e alle storiche cittadelle dello sport dell’Acqua Acetosa e del Palazzetto dello Sport. In questo contesto dinamico, Libraccio ha quindi deciso di inserirsi “con l’obiettivo di rinvigorire il proprio legame con la comunità locale, ponendosi come punto di ritrovo e aggregazione culturale per tutte le età”.

Per la storica catena, si legge in una nota, il negozio fisico è da sempre “un pilastro fondamentale del proprio modello”. Libraccio, infatti, nasce nel 1979 sui Navigli di Milano, dalle esperienze dei mercatini di Piazza Vetra a Milano, con l’obiettivo di diventare centro di ritrovo e intrattenimento per il quartiere in cui accende una nuova insegna.

“Con questa 69esima apertura, portiamo il modello di Libraccio in uno dei quartieri simbolo di Roma. I Parioli sono una zona ricca di storia, eleganza e fermento culturale: siamo felici di accendere qui una nuova insegna capace di offrire una proposta accessibile, circolare e attenta ai bisogni dei lettori di ogni età”, commenta Edoardo Scioscia, amministratore delegato e tra i soci fondatori di Libraccio.