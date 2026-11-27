Nel centro di Teramo c’è una nuova libreria Ubik. Accoglie narrativa, saggistica, fumetti, manga, graphic novel, romance e libri per bambine e bambini, ma anche prodotti di cartoleria. E punta a diventare un riferimento per la città, grazie all’organizzazione di incontri con gli autori e gruppi di lettura – I particolari

Non solo libri: ci sono anche prodotti di cartoleria (penne, matite, astucci, zaini), giochi da tavolo, puzzle e gadget per gli amanti della lettura, nella nuova libreria nel centro storico di Teramo, in Abruzzo.

Sotto i portici di corso San Giorgio, al n.131, vicino a Piazza Martiri della Libertà, c’è infatti un nuovo punto vendita Ubik, il quinto della regione dopo quelli di Pescara, Avezzano, Sulmona e Martinsicuro (tra l’altro, prossimamente è attesa un’altra apertura, a L’Aquila).

A dirigere la libreria è Erika Panichi, che ha già esperienza pregressa in librerie tra l’Emilia Romagna e l’Abruzzo, ed è stata a lungo responsabile di un negozio in provincia di Chieti: “Dopo vent’anni nella stessa catena libraria ho scelto la Ubik di Teramo per rimettermi in gioco. Non vedo l’ora di iniziare e portare anche a Teramo il modello delle librerie Ubik”, ha spiegato.

Accanto a lei altri tre librai, tra cui Franco Di Battista, che ha gestito per anni il bar-libreria Empatia in via Giannina Milli, a poche centinaia di metri da corso San Giorgio.

La libreria, di circa 270 metri quadri, accoglie narrativa, saggistica, fumetti, manga, graphic novel, romance e libri per bambine e bambini, puntando a diventare, fin dall’apertura, un punto di riferimento per la città, grazie all’organizzazione di incontri con gli autori e gruppi di lettura.