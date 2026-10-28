l'ippocampo librerie
Librerie

Librerie: due belle novità targate L’ippocampo, a Milano e Roma

Librerie
di Redazione Il Libraio 28.10.2026

La casa editrice annuncia l’apertura del suo primo negozio temporaneo a Milano (in corso Magenta, con spazi dedicati ai prodotti ufficiali a marchio MinaLima e Marin Montagut) e la riapertura della “Libreria che non c’è”, insieme ad Altroquando, a Roma, questa volta in via definitiva – I particolari

Due belle notizie per L’ippocampo, la casa editrice milanese fondata a Milano nel 2003 da Patrick e Giuliana Le Noël e specializzata in libri illustrati per adulti e ragazzi.

Il marchio, infatti, annuncia l‘apertura del suo primo negozio temporaneo a Milano e la riapertura della Libreria che non c’è insieme alla libreria Altroquando.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Il temporary store milanese

Il temporary store milanese

Nel capoluogo lombardo, precisamente in Corso Magenta n. 69, è presente la redazione de L’ippocampo. Dal 12 novembre di quest’anno, e fino al 31 gennaio 2027, le verrà affiancato un negozio temporaneo: “Una nuova porta verso coloro che hanno sempre sognato di entrare nel nostro mondo e verso chi è pronto a farsi sorprendere, rendendo il nostro universo ancora più accessibile e offrendo uno spazio in cui esplorarlo fino in fondo”, si legge nell’annuncio della casa editrice.

La libreria temporanea sarà inoltre arricchita da due spazi dedicati ai prodotti ufficiali a marchio MinaLima e Marin Montagut.

Può interessarti anche

L'Enciclopedia del Meraviglioso di Benjamin Lacombe
Giuseppe Cecere 11.11.2022 L'Enciclopedia del Meraviglioso di Benjamin Lacombe

A Roma torna (in via definitiva) La Libreria che non c’è

La libreria che non c'è

E spostandoci nella Capitale, la casa editrice annuncia anche la riapertura della Libreria che non c’è, in collaborazione con la libreria indipendente Altroquando, fondata da Alessandro Alessandroni.

Il progetto era partito lo scorso anno con un negozio temporaneo. Adesso, il negozio riaprirà il 14 novembre in via definitiva, allo stesso indirizzo di Corso Vittorio Emanuele II n.153, a due passi da Piazza Navona.

Può interessarti anche

Un logo d'autore per i 20 anni della casa editrice L'Ippocampo
Redazione Il Libraio 28.03.2023 Un logo d'autore per i 20 anni della casa editrice L'Ippocampo

Previsto un ampio palinsesto di eventi e occasioni di incontro con gli autori e le autrici: dal ritorno di Benjamin Lacombe e dei MinaLima, al debutto romano di Marin Montagut, l’artista e designer francese pronto a portare un po’ di Parigi tra le strade della Capitale. E la lista di ospiti è destinata ad ampliarsi.

Marin Montagut

Marin Montagut

In particolare, il designer francese, autore di libri come Sotto i tetti di Parigi e È sempre Parigi, sarà presente all’inaugurazione di entrambe le librerie.

Per celebrare l’apertura dei due negozi, L’ippocampo ha realizzato due tote bag in edizione limitata firmate dall’artista francese Charlotte Gastaut che ha raffigurato scorci delle due città.

La borsa Milano sarà disponibile in esclusiva al temporary monomarca L’ippocampo, mentre la borsa Roma alla Libreria che non c’è.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Libri consigliati

News Correlate

Redazione Il Libraio

"Club Dumas": a Bologna c'è una nuova libreria dell'usato, gestita da due giovani

Il suo nome è ispirato all'omonimo romanzo di Arturo Pérez-Reverte (da cui è stato tratto il film…

Librerie
Redazione Il Libraio

Il ministro Alessandro Giuli incontra l'editoria italiana: "Rinnovare il Bonus Cultura e le altre misure"

Sostenere la domanda di lettura, a partire dal "Bonus Valore", e avviare una nuova politica di incen…

Librerie
Redazione Il Libraio

Il fumetto conquista le librerie indipendenti (grazie al "bonus biblioteche")

Nei primi sei mesi del 2026, le vendite di fumetti, manga e graphic novel nelle librerie indipendent…

Librerie

Lista di libri

Tutte le nostre proposte