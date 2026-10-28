Librerie: due belle novità targate L’ippocampo, a Milano e Roma

La casa editrice annuncia l’apertura del suo primo negozio temporaneo a Milano (in corso Magenta, con spazi dedicati ai prodotti ufficiali a marchio MinaLima e Marin Montagut) e la riapertura della “Libreria che non c’è”, insieme ad Altroquando, a Roma, questa volta in via definitiva – I particolari

Due belle notizie per L’ippocampo, la casa editrice milanese fondata a Milano nel 2003 da Patrick e Giuliana Le Noël e specializzata in libri illustrati per adulti e ragazzi.

Il marchio, infatti, annuncia l‘apertura del suo primo negozio temporaneo a Milano e la riapertura della Libreria che non c’è insieme alla libreria Altroquando.

Il temporary store milanese

Nel capoluogo lombardo, precisamente in Corso Magenta n. 69, è presente la redazione de L’ippocampo. Dal 12 novembre di quest’anno, e fino al 31 gennaio 2027, le verrà affiancato un negozio temporaneo: “Una nuova porta verso coloro che hanno sempre sognato di entrare nel nostro mondo e verso chi è pronto a farsi sorprendere, rendendo il nostro universo ancora più accessibile e offrendo uno spazio in cui esplorarlo fino in fondo”, si legge nell’annuncio della casa editrice.

La libreria temporanea sarà inoltre arricchita da due spazi dedicati ai prodotti ufficiali a marchio MinaLima e Marin Montagut.

A Roma torna (in via definitiva) La Libreria che non c’è

E spostandoci nella Capitale, la casa editrice annuncia anche la riapertura della Libreria che non c’è, in collaborazione con la libreria indipendente Altroquando, fondata da Alessandro Alessandroni.

Il progetto era partito lo scorso anno con un negozio temporaneo. Adesso, il negozio riaprirà il 14 novembre in via definitiva, allo stesso indirizzo di Corso Vittorio Emanuele II n.153, a due passi da Piazza Navona.

Previsto un ampio palinsesto di eventi e occasioni di incontro con gli autori e le autrici: dal ritorno di Benjamin Lacombe e dei MinaLima, al debutto romano di Marin Montagut, l’artista e designer francese pronto a portare un po’ di Parigi tra le strade della Capitale. E la lista di ospiti è destinata ad ampliarsi.

In particolare, il designer francese, autore di libri come Sotto i tetti di Parigi e È sempre Parigi, sarà presente all’inaugurazione di entrambe le librerie.

Per celebrare l’apertura dei due negozi, L’ippocampo ha realizzato due tote bag in edizione limitata firmate dall’artista francese Charlotte Gastaut che ha raffigurato scorci delle due città.

La borsa Milano sarà disponibile in esclusiva al temporary monomarca L’ippocampo, mentre la borsa Roma alla Libreria che non c’è.