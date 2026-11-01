Una giornata per celebrare il seguito (postumo) di “La gang dei sogni” di Luca Di Fulvio

In occasione dell’uscita di “Dove rinasce il sogno”, seguito di “La gang dei sogni” di Luca Di Fulvio (scomparso nel 2023 e apprezzato anche – e soprattutto – all’estero, in particolare in Germania e Francia), oltre 30 librerie festeggiano il “Di Fulvio Day”: una giornata dedicata a reading, bookclub, incontri e letture. Il romanzo, pubblicato postumo, vede la firma anche di Paola Barbato: la scrittrice ha raccolto i materiali lasciati da Di Fulvio per dare forma al seguito – I particolari

Arriva in libreria il seguito di La Gang dei sogni, uno dei libri più noti di Luca Di Fulvio, scrittore e drammaturgo romano scomparso nel 2023.

In occasione dell’uscita del libro, intitolato Dove rinasce il sogno, la casa editrice HarperCollins Italia (che lo pubblica in contemporanea con l’editore tedesco Bastei Lübbe), ha organizzato il “Di Fulvio Day”: una giornata interamente dedicata a reading, bookclub, incontri e letture, in cui oltre trenta librerie dal Nord al Sud Italia saranno protagoniste con i personaggi dei romanzi dell’autore.

“Per presentare il seguito, HarperCollins Italia ha deciso di ripartire dai luoghi in cui La gang dei sogni è stata riscoperta, letta e apprezzata: le librerie, con i loro lettori e le loro lettrici”, spiegano dalla casa editrice.

Un caso editoriale, dalla Germania alla Francia

La storia editoriale dei libri di Luca Di Fulvio supera i confini italiani. Nel 2008 Mondadori pubblica La gang dei sogni, che vende in Italia più di 100mila copie. Ma è il successo in Germania a colpire: qui il suo libro supera il milione di copie vendute, come ricostruisce NewItalianBooks. E il sodalizio con l’editore tedesco non finisce qui: a partire da questo momento, i suoi libri vengono prima pubblicati in traduzione tedesca da Bastei Lübbe, che poi vende i diritti agli altri Paesi, compresa l’Italia.

La sua fortuna europea non si ferma qui: nel 2016, prosegue NewItalianBooks, in Francia, la neonata Slatkine & Cie (diventata oggi Istya & Cie), ancora in fase di definizione della propria linea editoriale, guarda alla Germania per farsi ispirare. E così che nota La gang dei sogni, con cui dà il via alle pubblicazioni, inaugurando un sodalizio con Di Fulvio che, libro dopo libro, diventa molto apprezzato anche in Francia: lui stesso diceva che quel Paese lo aveva “adottato”.

Dove rinasce il sogno: il seguito di un romanzo che si è fatto spazio attraverso il passaparola

Ecco quindi che con Dove rinasce il sogno Luca Di Fulvio, autore di libri come Zelter (1996, Zelig-Baldini&Castoldi) e La scala di Dioniso (2006, Mondadori) e fondatore della compagnia teatrale “La Festa Mobile”, “fa il suo ritorno” in Italia, con un’intera giornata dedicata alle sue opere e ai suoi personaggi.

L’autore ha lavorato a questo romanzo per diversi anni, ma la malattia non gli ha concesso di vederlo compiuto. Aveva però già portato a termine la trama del libro, di cui aveva scritto diversi capitoli. Raccogliendo questo materiale, Paola Barbato – sceneggiatrice di fumetti e autrice, tra gli altri, di Cuore capovolto (2025) e Morte in tre tempi (2026), editi da Neri Pozza – ha quindi dato forma al seguito.

La trama porta nel 1942, più di trent’anni dopo La Gang dei sogni: nel Lower East Side, una ragazzina di nome Attila si muove tra i vicoli con la sicurezza di chi conosce ogni strada e ogni via di fuga. Tutte le sere, con la sua lingua affilata e i pantaloni larghi e camicia da uomo, raduna una folla di ragazzini sghagherati sul pianerottolo del 320 di Monroe Street. E per loro comincia a racconate le storie di Christmas Luminita: la radio clandestina di Harlem, i gangster, le speranze degli ultimi…

È quello che resta di quel sogno iniziato nel 1909, quando un neonato di nome Natale lasciò la Calabria in braccio alla mamma Cetta e sbarcò a Ellis Island, senza ancora sapere che sarebbe diventato Christmas, che avrebbe fondato la banda dei Diamond Dogs e la prima radio indipendente di New York. Né che si sarebbe innamorato di Ruth, la ragazza a cui avrebbe salvato la vita…