Domenica 25 maggio la Festa delle Librerie Indipendenti di Milano

Domenica 25 maggio, a Milano, in via De Amicis n.17, il Circolo Caldara ospita la Festa delle Librerie Indipendenti di Milano, “un momento per riflettere sullo stato dell’arte dei piccoli editori e dei librai indipendenti”. In programma anche un pranzo sociale con i lavoratori delle Feltrinelli che hanno di recente scioperato – I particolari

Domenica 25 maggio, dalle 10 alle 22, a Milano, in via De Amicis n.17, il Circolo Caldara ospita la Festa delle Librerie Indipendenti di Milano, dal titolo “Un amore che non si estingue“, e che vede il coinvolgimento di librerie come Aribac, Baravaj, Chissadove, Claudiana, del Mare, i Baffi, In cerca di guai, L’echappée close, Librisottocasa, Linea d’ombra, Long Song, Magazzino Musica, Mamì, Memoria del mondo, Militare, Popolare, di Quartiere, Scaldasole, Scamamù, Sottosopra, Tempo ritrovato, Trovalibri e Tutti giù per terra.

L’appuntamento, che ha il patrocinio del Municipio 1, è presentato come “un momento per riflettere sullo stato dell’arte dei piccoli editori e dei librai indipendenti, e sull’importanza della loro tutela e valorizzazione per diffondere la cultura…”.

Tra gli ospiti, Antonio Scurati, Giorgio Fontana e Silvana La Spina.

Oltre agli autori e alle autrici, la manifestazione ospita una lettura animata per bambine, bambini e famiglie, che sarà dedicata ai dinosauri (“un modo ironico per mettere in luce che il mestiere del libraio e quello dei lettori è a rischio di estinzione, ma per fortuna c’è l’amore a tenerlo in vita”).

Partecipano all’iniziativa, tra l’altro, anche i lavoratori delle librerie Feltrinelli che hanno di recente scioperato: i librai indipendenti della LIM sostengono infatti le rivendicazioni dei librai della catena e hanno organizzato “un pranzo sociale per condividere e amplificare la lotta”.