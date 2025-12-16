Gatsby Books, una nuova libreria a Catania

Una bella notizia da Catania, dove ha aperto una nuova libreria indipendente, Gatsby Books. Il co-fondatore è Giuseppe Quattrocchi, grafico editoriale attivo anche sui social. All’interno anche affascinanti oggetti d’epoca (tra cui macchine da scrivere, lampade, giradischi, grammofoni, scacchiere e un’antica casa delle bambole di legno)

Una bella notizia da Catania, dove (in via Grotte Bianche n. 68) ha aperto una nuova libreria indipendente, Gatsby Books.

Il co-fondatore è Giuseppe Quattrocchi, che dal 2017 ha una seguita pagina Instagram.

Ingegnere edile-architetto, Quattrocchi è anche grafico per l’editoria, ed è apprezzato per le copertine che disegna (tra le altre, quella di Le sette morti di Evelyn Hardcastle di Stuart Turton, Neri Pozza).

Alla prima esperienza da libraio, nel progetto ha coinvolto la madre (farmacista in pensione), la sorella Giovanna, e il compagno di lei (tutti appassionati lettori).

A Repubblica il neo-libraio ha raccontato di aver scoperto lo spazio, un immobile abbandonato, due anni fa, passeggiando per una delle traverse che conducono a via Umberto: “Scoprii che si trattava di un panificio, lo spazio era da ripensare completamente. Ho progettato e condotto il restauro dell’ambiente, investendo i miei risparmi, e col sostegno dei miei genitori e di mia sorella Giovanna ho intrapreso questa avventura”.

Nella nuova libreria di Catania – dove sono in arrivo bookclub e presentazioni, – non mancano i gadget d’autore, tra segnalibri, spille, bag e t-shirt, a tema Grande Gatsby naturalmente. Non a caso, in negozio si possono trovare affascinanti oggetti d’epoca (tra cui macchine da scrivere, lampade, giradischi, grammofoni, scacchiere e un’antica casa delle bambole di legno).

Fotografia header: La libreria Gatsby Books di Catanua