L’impegno delle librerie, non solo nella promozione della lettura

Mentre a Venezia è in corso la 40esima edizione della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, Enza Campino parla del Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, che quest’anno va alla Libreria Lovat di Villorba, e di un’iniziativa legata alla lettura che aiuta giovani in difficoltà a Milano…

In questi giorni la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri celebra a Venezia il quarantesimo anno di attività rendendo anche omaggio al suo geniale presidente Achille, cultore della bellezza in ogni sua espressione. Lui e la famiglia, come generosi principi rinascimentali, hanno voluto condividere in questi decenni saperi e suggestioni legati al mondo del libro, coinvolgendo in giornate indimenticabili rappresentanti dell’intera filiera editoriale provenienti da ogni parte del pianeta.

Soprattutto moltissimi librai, che hanno acquisito competenze ed emozioni indispensabili per affrontare il quotidiano, e ai quali hanno dedicato un importante riconoscimento. Quest’anno è la volta della Libreria Lovat di Villorba, nota anche per le sue numerosissime attività volte alla promozione della lettura.

Mi permetto allora di segnalare un’iniziativa che conferma lo straordinario potere dei libri che “ti vengono a cercare dove tu non sai, ma dove loro sanno” (Paolo Mauri) e della dedizione di Miriam che, come una libraia, “un po’ consiglia e un po’ consola”. La sua è definita una libreria di strada, che porta i libri, molti con dediche dei propri autori, nel bosco di Rogoredo, a disposizione di quei giovani che il consumo di droga ha reso invisibili ai più. La lettura ne sta aiutando alcuni nel percorso di recupero. Uno di loro confida che nelle notti difficili, quando era nelle mani degli spacciatori, i libri gli “davano speranza”, “mi dicevano che tutto era possibile: grazie a Stephen King e Dan Brown riuscivo a prendere sonno anche quando avevo più paura”.