Scrittori ed editori di oggi raccontano i libri di ieri: gli incontri mensili online promossi da 13 librerie

Sette incontri online, che vedono insieme 13 librerie (a partire da Nina di Pietrasanta) e scrittori e scrittrici come Marco Missiroli, Michele Mari, Nadia Terranova e… – Alla scoperta di “Storia confidenziale dell’editoria live” (si parte il 25 settembre con Gian Arturo Ferrari)

Un incontro mensile online (su Zoom) di approfondimento, con la presenza di esperte ed esperti, che coinvolge tredici librerie italiane: parliamo di Storia confidenziale dell’editoria live, e a promuovere l’iniziativa è la libreria Nina di Pietrasanta, che proprio quest’anno ha compiuto i suoi primi quindici anni.

Il titolo dell’iniziativa è un omaggio al libro di libro di Gian Arturo Ferrari Storia confidenziale dell’editoria italiana, pubblicato da Marsilio. Non a caso, sarà l’ex numero uno di Mondadori Libri e ex presidente del Centro per il libro e la lettura il primo ospite della serie di appuntamenti.

In programma sette incontri, alle ore 21, che saranno poi disponibili in streaming.

Si parte, come detto, con Ferrari lunedì 25 settembre; lunedì 23 ottobre spazio a Michele Mari su Uomini e topi di John Steinbeck, opera che ha tradotto e curato; lunedì 27 novembre tocca a Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, su Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, primo vincitore del Premio Strega; s riprende martedì 30 gennaio con Maura Gancitano di Tlon, su Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; a febbraio toccherà ad Addio alle armi di Hemingway, con la guida di Marco Missiroli; il 26 marzo sarà la volta di Nadia Terranova, che parlerà di La storia di Elsa Morante; infine, lunedì 22 aprile l’appuntamento con Giorgio Pinotti, su l‘Insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera.

Per partecipare agli incontri e ricevere il link, è necessario acquistare i libri protagonisti degli incontri in una delle librerie del progetto, sia fisicamente sia nei loro negozi online.

Ed ecco le librerie protagoniste, oltre a Nina di Pietrasanta: Vicolo Stretto di Catania, Legatoria Prampolini di Catania, Il pensiero meridiano di Tropea, La Scatola Lilla di Milano, Controvento di Telese Terme, Libreria Teatro Tlon di Roma, I libri di Eppi di Torino, Le notti bianche di Vigevano, La libreria volante di Lecco, Lo Spazio Pistoia e W. Meister & Co. di San Daniele del Friuli.