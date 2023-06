A Milano apre “Lato D”, la “libreria del Desiderio”

Nata come associazione culturale, ora Lato D diventa (anche) una libreria. A Milano, in zona Chinatown. L’obiettivo? “Educare al piacere, alla consapevolezza e alla sessualità grazie a libri fatti di parole e immagini per grandi, grandissimi e anche per i più piccini. Per portare avanti, quindi, un’educazione al sesso, ma anche una maggiore consapevolezza delle emozioni che passano attraverso il proprio corpo e quello degli altr*, senza tabù, alla scoperta della propria identità” – La storia

Una bella notizia per lettrici e lettori: a Milano apre infatti una nuova libreria. Si tratta di uno spazio destinato a sorprendere, sin dal nome scelto: Lato D (“la libreria del Desiderio“).

Come si spiega nella presentazione, quello di Lato D è un progetto nato da “sei persone che sognavano uno spazio in cui fare cultura sui temi del sesso, del corpo e del desiderio, convinte che i libri possano costruire un confronto libero sulle emozioni e le relazioni”. Nata come associazione culturale nel luglio 2021, Lato D ora diventa dunque anche un negozio.

A occuparsi della libreria sono la libraia Marta Santomauro, Giulia Tettamanti (consulente commerciale e marketing di NNEditore) e l’educatrice Anna Francesca Ghezzi. Insieme ad altre tre persone, hanno costituito Lato D Srls per l’apertura dello spazio.

Uno degli obiettivi della libreria è quello di “educare al piacere, alla consapevolezza e alla sessualità grazie a libri fatti di parole e immagini per grandi, grandissimi e anche per i più piccini. Per portare avanti quindi un’educazione al sesso, ma anche una maggiore consapevolezza delle emozioni che passano attraverso il proprio corpo e quello degli altr*, senza tabù, alla scoperta della propria identità”.

In vendita non solo libri per adulti, adolescenti e bambini, ma anche ninnoli e sex toys. “Lato D” punta a rappresentare uno spazio “sicuro, curioso e aperto“.

L’inaugurazione è in programma per martedì 27 giugno dalle 18 in via Signorelli 1 (zona Chinatown).

Fotografia header: Le libraie di Lato D - foto di Nicola Bernardi