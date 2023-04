Milano: in erboristeria arriva l’angolo per i libri

Sabato 6 Maggio, dalle ore 15 alle ore 20, si inaugura a Milano, nel quartiere Maggiolina, Io e gli Altri. Book Corner, uno spazio di vendita di libri all’interno della storica Erboristeria Madre Terra (in via Stefini 10, angolo via Cagliero).

Diretta da Alberto Ibba, con alle spalle un lungo percorso nel mondo dell’editoria e attualmente consulente in Feltrinelli, l’angolo di libri ha come obiettivo quello di creare nel quartiere “un luogo di incontri, di scambio di saperi e di bellezza. All’insegna della cura del corpo e delle idee”.

“Partiremo con una selezione di case editrici indipendenti – spiega Ibba – che negli anni, malgrado le difficoltà del settore, si sono affermate per serietà e qualità delle proposte. Sarà un assortimento che privilegerà la narrativa, pur mantenendo uno sguardo su quella saggistica attenta ai temi della contemporaneità. Sarà un luogo che cercheremo di animare con eventi, reading e performance musicali”.

Il progetto prende il nome da Io e gli altri, che negli anni ’70 fu un’enciclopedia per bambini che rivoluzionò i dogmi pedagogici su cui si fondavano educazione e insegnamento. “È su quei principi di accoglienza, conoscenza e partecipazione” che il piccolo book corner spera di crescere.