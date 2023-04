Libreria: apre “i Baffi”, un nuovo caffè letterario a Milano

Apre a Milano, in via Lepontina 13, la libreria i Baffi. Un nuovo caffè letterario che nasce da un quesito che la libraia, Celia Manzi, si poneva sempre…

Lo scorso 4 marzo, a Milano, in via Lepontina 13, è stata inaugurata la libreria i Baffi. Un nuovo caffè letterario che nasce da un quesito che la libraia, Celia Manzi, si poneva sempre entrando nelle librerie: “Dove voglio andare oggi?”.

La risposta, che non si ritrovava nella classica catalogazione libraria, era sempre una sola: “perdersi tra le pagine dei libri, fantasticando di infiniti mondi immaginari. Perché, quando ci si smarrisce, i progetti lasciano il posto alle sorprese e la destinazione è solo un nuovo modo di vedere le cose. La libreria è sì un mondo immaginifico, ma è anche un po’ come sentirsi a casa”.

Una libreria – che riprende il nome dal noto romanzo di Emmanuel Carrère – in cui “è sempre l’ora del tè” (ma anche del buon vino e di un “drip cafè”), assaporato su una comoda poltroncina tra i “consigli libreschi” della libraia.

E non mancano laboratori, incontri e piccoli eventi, come per esempio il Book Club coi Baffi, un’occasione di lettura e confronto che parte ufficialmente giovedì 27 aprile alle 19:30 con la lettura di Vocedavecchia di Elisa Victoria, edito Blackie Edizioni con la traduzione di Elisa Tramontin.