Libreria a Milano: festa a Dergano, apre Scamamù: dalla ludoteca ai corsi di italiano per stranieri

Dopo la chiusura, a causa del caro affitti, di Isola Libri, apre in zona Dergano Scamamù. Non solo la vendita di libri per bambini e adulti. Spazio, ad esempio, alla ludoteca e a corsi di italiano per stranieri: “Lo spazio ci è stato dato in locazione dalla Fondazione Abitiamo, che promuove ‘reti sociali’ per i cittadini…” – La storia

A metà febbraio abbiamo parlato della riapertura, in una nuova sede, della libreria “La Scatola Lilla” di Cristina Di Canio. Restiamo a parlare di librerie indipendenti a Milano, perché ha appena festeggiato l’apertura, in zona Dergano, Scamamù. Anche in questo caso si tratta di una “riapertura”, in una nuova sede, con l’aggiunta, però, della nuova denominazione.

Come ha spiegato al Giorno Elena Fasoli, Scamamù nasce dalla chiusura, per il caro affitti, di Isola Libri (che era stata aperta nel 2012). Il nuovo spazio, in via Davanzati 28 (angolo via Carnevali) è più ampio (di circa 200mq).

Fasoli, trentaduenne laureata in Lettere, ha raccolto il testimone dalla madre, Laura Campasso. Oltre alla mamma, ad aiutarla nella nuova avventura sono arrivate due socie, Francesca Rendano, che già si occupa di Mamusca – libri, caffetteria e aperitivi, e Margherita Oggioni, ex educatrice ed insegnante.

“Lo spazio ci è stato dato in locazione dalla Fondazione Abitiamo, che è figlia della cooperativa Abitare e che desidera dare in gestione gli spazi affacciati su strada a chi promuove ‘reti sociali’ per i cittadini. E infatti la nostra attività sarà non solo commerciale ma anche e soprattutto di socialità”, ha raccontato la libraia, e ha aggiunto: “Avremo due ingressi. Uno sarà utilizzato per attività e incontri pensati per le persone di ogni età. Per esempio, al mattino potrebbe esserci la ludoteca. Al pomeriggio o alla sera corsi di italiano per stranieri, pittura, gioco delle carte, corsi per lavorare a maglia. Sceglieremo cosa fare insieme agli abitanti del quartiere”.

Tra gli scaffali, spazio ai volumi per la primissima infanzia e ai giochi. In vendita anche libri per adulti e graphic novel.