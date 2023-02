Libreria a Milano: riapre in una nuova sede “La Scatola Lilla” di Cristina Di Canio: foto e anticipazioni

“Un luogo dove voler tornare, dove fermarsi e dove dimenticarsi della frenesia milanese”: riapre in una nuova sede, in zona Porta Romana, La Scatola Lilla, la libreria di Cristina Di Canio. Spazio a incontri, corsi, laboratori, artisti e vinili. Con la possibilità di bere e mangiare nell’adiacente bistrot Après-Coup. L’inaugurazione, non a caso, il giorno di San Valentino

La Scatola Lilla, la libreria fondata nel 2010 da Cristina Di Canio a Milano, in zona piazzale Lodi (in via Sannio), riapre in una nuova sede, in via Privata della Braida n. 5, a pochi passi da Porta Romana, dove si trova Après-Coup, bistrot arredato in stile vintage, che spesso ospita appuntamenti culturali e mostre, e con cui Di Canio collabora da tempo.

“Da dove comincio? Beh, da una storia d’amore. Forse una delle più belle, quella tra lettori e librerie“, racconta la libraia, che non a caso ha scelto il giorno di San Valentino per l’inaugurazione (dalle ore 10 alle 22): “Nell’invito ho inserito l’incipit di uno dei miei libri preferiti: Eureka Street di Robert McLiam Wilson, perché tutte le storie sono una storia d’amore”.

Di Canio spiega di aver “cercato di ricreare un luogo dove sentirsi a casa. Un posto accogliente, dove i libri sono il tramite per raccontarsi storie e condividere esperienze”.

Divano, poltrone, un pianoforte (ci sarà spazio anche per le storie dei musicisti, e per alcuni vinili, grazie alla collaborazione con diecisei.shop di Andrea Spampinato).

In programma incontri, gruppi di lettura e corsi, con la possibilità, dopo le 18, di sedersi a bere qualcosa o cenare nell’adiacente bistrot.

“Uniamo le forze per creare un luogo dove voler tornare, dove fermarsi e dove dimenticarsi della frenesia milanese, grazie alle amiche dello studio di architettura studio 02 milano, che hanno immaginato uno spazio dove vecchia e nuova scatola si incontrassero”, aggiunge Di Canio.

Una scatola lilla con tanto di “coperchio” (passare per credere), e una carta da parati disegnata appositamente.

Tra i ringraziamenti, quelli a Tipolitografia Cozzi, piccola tipografia fondata nel 1972 alle porte del capoluogo lombardo.

E veniamo alla selezione di libri in vendita, in cui sono presenti sì le novità, ma non solo: “L’intento è quello di fermare il tempo e di proporre storie che hanno lasciato il segno, non importa quando siano state stampate”.

In libreria, inoltre, troveranno spazio anche artisti e creativi, che ruoteranno di mese in mese. Tra le prime collaborazioni, quella con Angela Varani e le sue illustrazioni, stampate su delle tazze, e le opere di Mario Corallo in mostra per l’inaugurazione.