Librerie: a Milano “la scatola Lilla” cerca una nuova casa

Cristina Di Canio, che nel 2010 ha fondato la libreria “la scatola Lilla”, annuncia l’imminente addio alla piccola sede in zona Porta Romana. Ma non si arrende. Ora l’obiettivo è trovare una nuova location per il negozio: “Sono stati anni bellissimi e sono pronta a continuare a scriverne di nuovi di capitoli, cambierà l’ambientazione della storia…”

“E così è ufficiale. L’avventura della scatola lilla, in via Sannio, si sta concludendo. Ho sentito la proprietà e nelle prossime settimane arriverà la comunicazione ufficiale. Lo sapevo già, non è stato un fulmine a ciel sereno, ma la chiamata che ha ufficializzato tutto non vi nego mi ha lasciato un nodo in gola e il magone. Soprattutto perché a quanto pare c’è già la fila pronta per prenderlo, questo negozietto pieno di storie. Detto questo, ieri scrivendomi con un’amica mi domandava: ‘ti ricordi la storia delle porte e dei portoni vero?’. Quindi chissà che questa porta chiusa non spalanchi un portone ancora più bello per la scatola. Cosa succederà nei prossimi mesi? Batterò a tappeto tutta la zona (voglio restare qui nel mio quartiere), cercherò soluzioni alternative, implementerò le consegne e il virtuale. Spero che in questo momento di transizione e cambiamento non mi lascerete da sola. Ci sarà una nuova scatola, ne sono sicura… voi intanto se vedete annunci, avete soluzioni o conoscete qualcuno che affitta locali per favore condividete questo messaggio. Non mi servono spazi immensi perché mai come negli ultimi anni ho capito quanto la scatola possa essere senza confini. Sono stati anni bellissimi e sono pronta a continuare a scriverne di nuovi di capitoli, cambierà l’ambientazione della storia…“.

Cristina Di Canio, fondatrice, nel 2010, della piccola libreria (30mq) “la scatola Lilla” a Milano, in zona Porta Romana, annuncia via Facebook l’imminente addio alla sede di via Sannio e la ricerca di una nuova location per il suo negozio, che negli anni si è fatto notare per diverse iniziative.

Autrice del romanzo La libreria delle storie sospese (Rizzoli), come racconta sul sito del negozio, Di Canio aveva lasciato il suo precedente “impiego a tempo indeterminato” per dar vita alla libreria, un suo sogno fin da bambina.

Ora la speranza è che il sogno possa continuare, in una nuova sede. Va però anche precisato che la chiusura della sede non è immediata: ancora per qualche mese il negozio resterà in via Sannio.