Milano: le presentazioni inclusive della libreria “La Scatola Lilla” (sempre con interpreti LIS)

“Il progetto del nuovo anno è questo: rendere La Scatola Lilla una libreria più inclusiva possibile. Dare a tutte le persone la possibilità di partecipare, o di seguire, la presentazione di un libro”. Così Cristina Di Canio, fondatrice, nel 2010, della piccola libreria La Scatola Lilla a Milano (ora chiusa ma ancora attiva con vendite online e presentazioni), annuncia un’interessante novità per i suoi incontri, durante i quali saranno sempre presenti interpreti LIS, che tradurranno la discussione in simultanea attraverso la Lingua dei Segni Italiana.

Di Canio ha spiegato a ilLibraio.it che l’idea è nata per caso: “Una volta una ragazza mi ha chiesto se una sua amica, sorda, avrebbe potuto prendere posto in prima fila, per leggere il labiale e seguire la presentazione. In quel momento ho realizzato che non offrivo a tutte le persone le stesse opportunità. Per questo ho deciso di contattare Guanti Rossi, un’associazione con cui ho trovato da subito una grande sintonia”.

A collaborare con Di Canio sono le interpreti Nicol Vian e Martina Ricordo di Guanti Rossi, un’associazione che, come si spiega sul sito, è animata da “professionisti, dottori di ricerca, interpreti, educatori che hanno dedicato e dedicano la loro vita a un progetto di inclusione delle diversità, di formazione e comunicazione”.

La presenza di Vian e Ricordo sarà fissa durante le presentazioni de La Scatola Lilla, anche se in sala non saranno presenti persone sorde. Inoltre, gli incontri saranno registrati e i video caricati sul canale YouTube della libreria, in modo da poter essere recuperati da chiunque non abbia potuto assistere all’evento.

“Il percorso è lungo, questo è solo il primo passo“, continua Di Canio che, oltre a essere libraia, è anche autrice di due libri, La libreria delle storie sospese (Rizzoli) e La libraia tascabile (Giunti), “seguirò corsi e cercherò di imparare di più su questo mondo, sempre con l’obiettivo di dare a tutti e a tutte le stesse opportunità”.