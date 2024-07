Milano: arrivano libri & birra all’Ortica con Mamì (mentre a Corvetto trasloca la libreria “Punta alla Luna“)

Due novità per le librerie indipendenti milanesi: “Punta alla luna”, aperta nel 2017 in zona Corvetto, dove non c’erano più librerie, trasloca a un chilometro di distanza, in corso Lodi. Mentre tra Città Studi e l’Ortica è stata appena inaugurata “Mamì Libri e Birra”, che prende il nome da una canzone del ’59, scritta da Giorgio Strehler – I particolari

Con l’estate 2024 arrivano due novità per le librerie indipendenti milanesi, che riguardano due diversi quartieri della città, Corvetto e l’Ortica.

Partiamo da sud-est: nell’autunno 2017 abbiamo raccontato dell’apertura di “Punta alla luna”, in una zona di Milano “ad alto tasso di disagio economico e sociale”, e dove non c’erano più librerie. Con l’obiettivo di “cucire il territorio” e di proporre libri e giochi per i più piccoli, in questi anni la libreria ha proposto laboratori e altre attività per bambini, ragazzi e famiglie.

Come spiega Il Giorno, la titolare, Francesca Beccalli (che gestisce l’attività insieme al marito, Mattia Simonetti) ha dovuto lasciare i locali di via Marochetti 27 (“Il costo dell’affitto è aumentato negli anni e a un certo punto abbiamo dovuto cercare un’alternativa”).

Fortunatamente la libreria ha trovato una nuova sede, in corso Lodi n.78, a un chilometro di distanza: “Un ambiente un po’ più piccolo rispetto al precedente, ma più centrale nel quartiere e molto più di passaggio. Anche meno distante dalle scuole”.

Spostiamoci più a nord, ma restiamo nella zona est della città: tra Città Studi e l’Ortica, e precisamente in via Calzecchi 2 (angolo via Amadeo), dove ha appena aperto Mamì Libri e Birra (nella foto grande, tratta dalla pagina Instagram dello spazio), aperta dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 21.30 (e la domenica fino alle 13.30). Spazio ai libri, ovviamente, ma anche a presentazioni ed eventi. E alle birre (artigianali), naturalmente.

Perché Mamì? Su Instagram i proprietari scrivnono: “Perché l’Ortica è a due passi, a evocare quella Milano popolare raccontata da Giorgio Strehler e Dario Fo, tra gli altri, nelle Canzoni della Mala. Un mondo scomparso, ma dal fascino senza tempo, un fascino che, con gli occhi dell’immaginazione, si può tentare di riacchiappare, magari bevendo una birra o leggendo un libro. Sotto a ‘sti muri passen i tram Frecass e vita del mè Milan“.

La libreria prende infatti il nome da una canzone del ’59, scritta da Giorgio Strehler e musicata da Fiorenzo Carpi.