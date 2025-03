Per il Libraccio una nuova libreria a Modena

In via Francesco Selmi, a Modena, arriva una nuova libreria della catena Libraccio, che punta su un pubblico di bambine, bambini, adolescenti e giovani – I particolari

A Modena, in via Francesco Selmi n. 26, arriva una nuova libreria: si tratta del secondo punto vendita della catena Libraccio in città.

Storico punto di riferimento per il second-hand, Libraccio punta su un negozio di 70 mq, nei pressi del centro storico e di Piazza Grande. L’inaugurazione della libreria (dedicata ai più piccoli) è in programma per sabato 15 marzo, dalle ore 16 alle ore 18, con animazione, sessioni di “truccabimbi” e una merenda per concludere.

La nuova apertura, la 63esima in Italia per il Libraccio, come si legge in una nota “arriva per soddisfare in maniera ancora più capillare le esigenze della clientela, ampliando l’offerta del vicino punto vendita dedicato alla narrativa, alla saggistica e ai libri d’occasione avviato meno di un anno fa”.

Quello di via Selmi (raggiungibile con gli autobus delle linee 7, 7A, 11N, 11s, 2, 5, 6, 13 e 8) è un negozio dedicato a bambini e ragazzi con una selezione di titoli nuovi, usati a metà prezzo, occasioni e reminder dagli 11 ai 13 anni. Per quanto riguarda la letteratura, non mancheranno Young Adult, Fantasy e volumi anche per bambini nella prima infanzia e dai 6 ai 10 anni: albi illustrati, libri sonori e pop-up.

Nel settore dedicato a “Scuola” e “Università“, invece, la libreria offre un servizio di selezione e recupero di libri di varia e scolastica, con pagamento in contanti, oltre alla vendita di prodotti di cartoleria e nobook. Inoltre, Libraccio garantisce ai clienti anche il ritiro della lista scuola, proponendo edizioni nuove o di seconda mano.

“Il percorso di crescita di Libraccio segna un altro importante traguardo che ci riempie di soddisfazione e conferma quanto la presenza fisica in libreria e il toccare con mano i volumi, da quelli storici alle nuove proposte, non siano mai passati di moda. Siamo certi che questo nuovo spazio sarà un luogo di ritrovo, intrattenimento e arricchimento per i cittadini di Modena, grandi e piccini, che solo lo scorso anno hanno accolto un’altra apertura in città”, commenta Edoardo Scioscia, amministratore delegato e tra i soci fondatori di Libraccio. Che aggiunge: “Farsi incuriosire da una copertina, dialogare con chi condivide i nostri stessi interessi e lasciarsi coinvolgere dalle prime pagine di un libro di fronte a uno scaffale favoriscono una passione, quella per la lettura, che in una libreria fisica può solo trovare linfa vitale”.