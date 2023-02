Milano: la libreria Hoepli ospita il bookclub dedicato ai “mattoni inglesi”

In libreria, in biblioteca, nelle case, nelle aziende, nelle sedi di associazioni o anche online: come abbiamo spesso raccontato, in tutta Italia (e non solo), i gruppi di lettura sono apprezzati da lettrici e lettori di ogni età.

A proposito di club del libro, la storica libreria Hoepli di Milano lancia una nuova iniziativa, il gruppo di lettura Mattoni Inglesi, a cura della nota bookinfluencer e booktuber Ilenia Zodiaco (su Instagram @conamoreesquallore). Per tutto il 2023 sono in programma incontri in libreria dedicati ai classici della letteratura inglese dell’800, a partire da Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 24 febbraio alle 17:45.

Già nel 2022 la Hoepli ha attivato un gruppo di lettura dedicato alla letteratura dell’Asia, condotto da Laura Abagnale (@withcoffeeandbooks) e Samanta Zhang (@samlibrary94), che ha avuto un buon riscontro e che ha permesso di creare uno scambio, anche a livello umano, tra i partecipanti, oltre ad arricchire la proposta culturale della libreria.