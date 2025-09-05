Apre una libreria tutta dedicata alla letteratura horror

A Williamsburg (New York) apre una libreria tutta dedicata all’horror e a lettrici e lettori che apprezzano atmosfere e immaginario dark. Alla scoperta di “The Twisted Spine”, che dà spazio anche ad autrici e autori “emarginati”… – I particolari

Vampiri, fantasmi, castelli diroccati e case abbandonate protagoniste di una nuova libreria newyorkese, The Twisted Spine, tutta dedicata all’horror. Una notizia che conferma come, soprattutto oltreoceano, negli ultimi anni il genere stia tornando al centro dell’attenzione di lettrici e lettori, grazie anche a nuove declinazioni, che lo ricollegano alle ansie e alle paure del presente. Vero anche che da sempre la letteratura horror e gotica affascinano un pubblico alla ricerca di emozioni forti e atmosfere inquietanti.

Come ha raccontato il sito del Giornale della Libreria, la nuova libreria, che opera online dall’autunno del 2024, apre i battenti il 6 settembre, nel quartiere di Williamsburg, a Brooklyn.

Luren Komer e Jason Mellow, i fondatori, si dicono entusiasti di poter celebrare questo “rinascimento” del genere e offrono al pubblico del negozio una selezione di voci più o meno note, che toccano l’horror in tutte le sue declinazioni. A questo proposito, il catalogo sarà dedicato, in particolare, ad autrici e autori poco conosciuti ed “emarginati“.

La libreria sarà, come si legge dal sito, “uno spazio dove il mondo dell’horror può prosperare, non solo un luogo dove comprare libri, ma un santuario per anime che la pensano allo stesso modo, e che si dilettano nel lato più oscuro della letteratura”. Le lettrici e i lettori potranno scoprire nuove voci della narrativa dark, accompagnati da un calice di vino o un caffè, vista la presenza di un’area bar.