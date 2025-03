“Aprire una libreria è stata una scelta di cuore”: a Thiene arriva “Un’altra pagina”

Nel centro storico di Thiene, in provincia di Vicenza, nei giorni scorsi ha aperto la Libreria Ubik Un’altra pagina. Si è così avverato il sogno di Maria Elena Marchetto – libraia di lungo corso – e di Cristina Costa che, pur avendo una formazione da farmacista, ha sempre coltivato la sua passione per i libri e la lettura, diventando una divulgatrice in ambito librario con la pagina Instagram Solo un’altra pagina , da cui prende il nome il negozio. Un percorso particolare, quello di Cristina Costa, da bookinfluencer a libraia, dai libri consigliati via social ai suggerimenti di persona ai clienti.

Nel corso degli ultimi mesi, tra l’altro, sempre su Instagram è stata raccontata passo passo la nascita della libreria, difficoltà comprese, come quelle legate alla scelta della location.

“Aprire una libreria è stata una scelta di cuore, ci siamo piaciute fin da subito e abbiamo deciso di dare vita a questo nostro progetto”, spiega Marchetto, e Costa (fresca di diploma alla Scuola Librai Italiani) aggiunge: “Ho avuto una prima occasione di lavorare in libreria a Milano e ho capito che è questa la mia vera strada”.

Quanto al nome della libreria, “richiama l’ossessione del lettore nell’andare avanti pagina dopo pagina, dall’altro è un riferimento al nostro nuovo inizio. La vita è piena di pagine e la nostra sarà bellissima”.