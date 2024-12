Librerie Feltrinelli, dipendenti in stato di agitazione

Quelle di fine anno sono notoriamente le settimane più importanti per le vendite delle librerie, ma per la catena Feltrinelli sono anche giornate complicate. Dal 13 dicembre, infatti, gli oltre 1200 dipendenti di Feltrinelli e Finlibri sono in stato di agitazione. Il motivo, come riporta il Fatto Quotidiano, è che dopo sei mesi di trattative per il rinnovo del contratto integrativo, l’azienda continua a dire di no alla richiesta di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di eliminare integralmente il “salario di ingresso” dal testo di rinnovo. I sindacati lamentano il fatto che i neoassunti si ritrovano ad avere “meno diritti rispetto agli altri“.

“Dopo anni di sacrifici, le condizioni di miglior favore previste dal Contratto Integrativo devono essere finalmente applicate a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di Feltrinelli e Finlibri, la mancanza di disponibilità da parte dell’azienda su un tema così importante è inaccettabile”, scrivono in una nota congiunta i sindacati. Come si legge sempre sul sito del Fatto, “le criticità più grandi ravvisate dai sindacati riguardano l’incremento del buono pasto troppo dilazionato nel tempo, l’indennità domenicale inadeguata e vincolata a criteri restrittivi e l’esclusione dei neoassunti da indennità e premi per lunghi periodi“. Nei prossimi giorni ci saranno assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori e sono stati dichiarati “il blocco degli straordinari/supplementari, il blocco del lavoro festivo, il blocco del lavoro domenicale oltre il limite obbligatorio previsto e l’interruzione di ogni forma di flessibilità”.