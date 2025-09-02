Milano: festa in corso Genova per la nuova libreria Feltrinelli. Ogni sabato la rassegna stampa “live”

Giovedì 4 settembre, a Milano, in corso Genova n.20, si inaugura una nuova libreria Feltrinelli, che ospiterà 30mila titoli (anche in lingua). Il piano d’ingresso “si presenta come la prima pagina di un quotidiano, proponendo le letture in base ai grandi temi e ai grandi fatti di cronaca estera o nazionale”. Ogni sabato spazio a una rassegna stampa live in negozio – I particolari
Ogni sabato la rassegna stampa in libreria
Come si spiega nella presentazione, tra l’altro, “il piano d’ingresso si presenta come la prima pagina di un quotidiano, proponendo le letture in base ai grandi temi e ai grandi fatti di cronaca estera o nazionale“. E per raccontarli, tutti i sabato mattina a partire da ottobre la Feltrinelli di corso Genova organizza Lampi – la rassegna stampa del sabato, un ciclo di appuntamenti condotto ogni mese da un giornalista diverso che racconta le storie più importanti dai giornali, dai siti e dai social media (al via sabato 4 ottobre, alle 10.30, con Angelo Miotto, direttore di Q Code Mag). All’interno del nuovo negozio, a questo proposito, c’è anche una sala preposta a incontri, presentazioni e bookclub.
