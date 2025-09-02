Milano: festa in corso Genova per la nuova libreria Feltrinelli. Ogni sabato la rassegna stampa “live”

Giovedì 4 settembre, dalle ore 19, a Milano, in corso Genova n.20, si inaugura una nuova libreria Feltrinelli, “un luogo disegnato per assecondare le passioni del pubblico più esigente, con una selezione di 30mila titoli e il libro come chiave per entrare nei grandi cambiamenti del presente”.

All’inaugurazione prenderanno parte scrittrici, scrittori ed esponenti del panorama culturale. A tagliare il nastro, con il presidente del Gruppo Carlo Feltrinelli e l’Ad Alessandra Carra, autrici e autori come Domenico Dara, Concita De Gregorio, Umberto Galimberti, Lorenza Gentile, Gad Lerner, Paolo Maggioni, Federica Manzon, Giacomo Papi, Valeria Parrella, Rosario Pellecchia, Gio Quasirosso, Silvia Ziche e molti altri.

“Le libraie e i librai hanno una formazione che spazia dall’antropologia alla filosofia, alla fisica”

“Lo spirito con cui vorrei che le milanesi e i milanesi venissero da noi è quello di lasciarsi travolgere da questa nuova realtà. Le libraie e i librai hanno una formazione che spazia dall’antropologia alla filosofia, alla fisica. Un valore aggiunto rispetto alle proposte editoriali. Vorrei dare una ventata di aria fresca alla lettura: un team giovane per avvicinare i giovani ai libri”, ha spiegato a Repubblica Milano la direttrice Laura Rossi (con lei sei libraie e tre librai under 30).

Anche libri in lingua nella 13esima libreria Feltrinelli a Milano

La nuova libreria – la tredicesima del Gruppo nel capoluogo e la diciannovesima in Lombardia – , si sviluppa su due livelli, per un totale di 550 metri quadrati e un’esposizione di due vetrine sul Corso. Spazio per la narrativa, per thriller e gialli, per romanzi young adult e per libri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi. In vendita anche libri in lingua (“Abbiamo testi non solo in inglese, francese e spagnolo, ma anche in cinese, ucraino, russo. Milano è diventata una capitale internazionale. Ci aspettiamo di avere un pubblico da tutte le parti del mondo, anche grazie al turismo”, ha sottolineato la direttrice dello spazio).

Ogni sabato la rassegna stampa in libreria