Milano: il Libraccio sui Navigli “adotta” Adelphi per 2 mesi
Librerie

Milano: il Libraccio sui Navigli “adotta” Adelphi per 2 mesi

Librerie
di Redazione Il Libraio 04.09.2026

Dal 10 settembre al 14 novembre gli scaffali della libreria Libraccio sui Navigli si “tingeranno” delle sfumature di Adelphi: l’intero negozio sarà dedicato al catalogo della casa editrice, tra nuovo e usato. Spazio a rarità e piccoli tesori dal catalogo della casa editrice, oltre a gadget ormai introvabili e alle iconiche tote bag. In programma anche incontri a tema – I particolari

Dal 10 settembre al 14 novembre gli scaffali della libreria Libraccio sui Navigli (Alzaia Naviglio Grande, n. 26) si “tingeranno” delle sfumature di Adelphi. Sì perché l’intero negozio sarà dedicato al catalogo della casa editrice, tra nuovo e usato.

L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere i lettori e le lettrici attraverso un percorso fatto di incontri e appuntamenti aperti al pubblico . Tra gli ospiti, il cantautore Dente, con la sua selezione di libri Adelphi, Ena Marchi, editor della narrativa francese e italiana per Adelphi dal 1990, e Giorgio Pinotti, editor in chief della casa editrice, che parlerà di Gadda.

Ma non mancheranno incontri con i Bookclub, con al centro libri come Tentazione di János Székely, W. di Tiemen Hiemstra o Il topo e suo figlio di Russell Hoban.

Tra gli scaffali sarà anche possibile scovare rarità e piccoli tesori dal catalogo della casa editrice, oltre a gadget ormai introvabili come i poster dedicati ai lanci di nuovi titoli e alle ormai iconiche tote bag.

Libraccio Adelphi

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

La serata inaugurale è prevista per giovedì 10 settembre dalle ore 18.30, con un brindisi offerto da Cantina Crespaia. La libreria, tra l’altro, sarà aperta ogni venerdì e sabato (10.00 – 12.30 / 15.00 – 20.00) e ogni domenica (10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00) fino alla metà di novembre.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Libri consigliati

News Correlate

Redazione Il Libraio

"Parole pericolose": la nuova serie di libri di Laterza su concetti che è necessario ridefinire (perché siano "liberati")

Oggi "ci sono parole che diventano slogan di gruppi, fazioni, partiti, e si cristallizzano a tal pun…

Editoria
Redazione Il Libraio

Libri scolastici nuovi e usati: guida all'acquisto nelle librerie e online per l'anno 2026/2027

Dove acquistare i libri scolastici, nuovi e usati? Dalle librerie alle cartolibrerie, passando per i…

Editoria
Redazione Il Libraio

Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario

Una guida speciale, un calendario aggiornato settimanalmente, dedicato ai festival letterari del 202…

Editoria

Lista di libri

Tutte le nostre proposte