Milano: il Libraccio sui Navigli “adotta” Adelphi per 2 mesi

Dal 10 settembre al 14 novembre gli scaffali della libreria Libraccio sui Navigli si “tingeranno” delle sfumature di Adelphi: l’intero negozio sarà dedicato al catalogo della casa editrice, tra nuovo e usato. Spazio a rarità e piccoli tesori dal catalogo della casa editrice, oltre a gadget ormai introvabili e alle iconiche tote bag. In programma anche incontri a tema – I particolari

Dal 10 settembre al 14 novembre gli scaffali della libreria Libraccio sui Navigli (Alzaia Naviglio Grande, n. 26) si “tingeranno” delle sfumature di Adelphi. Sì perché l’intero negozio sarà dedicato al catalogo della casa editrice, tra nuovo e usato.

L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere i lettori e le lettrici attraverso un percorso fatto di incontri e appuntamenti aperti al pubblico . Tra gli ospiti, il cantautore Dente, con la sua selezione di libri Adelphi, Ena Marchi, editor della narrativa francese e italiana per Adelphi dal 1990, e Giorgio Pinotti, editor in chief della casa editrice, che parlerà di Gadda.

Ma non mancheranno incontri con i Bookclub, con al centro libri come Tentazione di János Székely, W. di Tiemen Hiemstra o Il topo e suo figlio di Russell Hoban.

Tra gli scaffali sarà anche possibile scovare rarità e piccoli tesori dal catalogo della casa editrice, oltre a gadget ormai introvabili come i poster dedicati ai lanci di nuovi titoli e alle ormai iconiche tote bag.

La serata inaugurale è prevista per giovedì 10 settembre dalle ore 18.30, con un brindisi offerto da Cantina Crespaia. La libreria, tra l’altro, sarà aperta ogni venerdì e sabato (10.00 – 12.30 / 15.00 – 20.00) e ogni domenica (10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00) fino alla metà di novembre.