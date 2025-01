A Milano chiude la Libreria di Quartiere: “Ultimi anni difficili”

“Dopo la bolla positiva del Covid, con una impennata di presenze in negozio, con il ritorno al concetto di bottega, i librai speravano in un mondo diverso ma è durato pochi mesi. Poi, siamo stati schiacciati”. In viale Piceno, a Milano, si appresta a chiudere la Libreria di Quartiere. Ma il libraio, Gianluca Emeri, ha un nuovo progetto…

Dopo l’annuncio della chiusura della libreria Brioschi all’interno della Cascina Cuccagna, dopo soli 2 anni, arriva un’altra notizia non positiva per il panorama delle librerie milanesi: come riporta infatti l’edizione locale di Repubblica, in viale Piceno 1 si appresta a chiudere la Libreria di Quartiere, che era stata aperta nel 2003 da Gianluca Emeri, che spiega: “Tutto nasce da tre anni molto difficili. Dopo la bolla positiva del Covid, con una impennata di presenze in negozio, con il ritorno al concetto di bottega, i librai speravano in un mondo diverso ma è durato pochi mesi. Poi, siamo stati schiacciati”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

E se al posto della libreria arriverà uno studio di ingegneri, Emeri ha già un nuovo progetto, sempre legato ai libri: venderà infatti romanzi e saggi usati online in un capannone a Valle Lomellina, in provincia di Pavia. “Finalmente ho un posto dove esporre i miei libri… Vi assicuro che l’entusiasmo del nuovo progetto di vita regala forze nuove e qualità superiore”. Nel capannone – che ospiterà eventi in presenza – saranno realizzati podcast e video per Instagram, TikTok e YouTube.

Certo, la malinconia resta, anche perché Emeri non ha trovato altri librai che acquistassero la libreria.