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Ci sono novità per “Luce”, la “libreria emotiva” di Napoli

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di Redazione Il Libraio 17.04.2026

Aperta un anno fa, a Napoli (nel cuore del Vomero), dallo scrittore Lorenzo Marone, la libreria “Luce”, nota perché al suo interno “i libri sono suddivisi in base alle emozioni”, entra a far parte del franchising di Ubik. Rimarrà una “libreria emotiva”, ma ci saranno anche dei cambiamenti… – I particolari

Novità per la liberia “Luce” di Napoli, “in cui i libri sono suddivisi in base alle emozioni”, come raccontavamo un anno fa, in occasione dell’apertura dello spazio.

La libreria, che si trova in piazzetta Durante, nel cuore del Vomero, e che è stata aperta dallo scrittore Lorenzo Marone, entra infatti a far parte della famiglia delle librerie Ubik, che consolida così la sua presenza nella città partenopea, dov’è già presente da tempo con la Ubik di via Benedetto Croce, nel centro storico.

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Libreria Ubik Vomero

Lorenzo Marone con le altre due libraie del negozio, Gaia e Fabiana (in “collegamento telefonico”)

Definitasi fin dall’apertura una “libreria emotiva”, nel suo primo anno di vita Luce – il cui nome deriva da uno dei personaggi femminili più amati dei romanzi di Marone – si è distinta per una scelta peculiare: la disposizione dei libri, suddivisi non come di consueto per genere o autore, ma per emozioni, un’area che continuerà a essere presente nella libreria.

Quello che cambia, oltre ad un rinnovamento dei locali, sarà l’offerta assortimentale: i libri occuperanno tutti gli spazi della libreria, al piano terra e al piano superiore, che resterà dedicato anche a eventi e laboratori, per offrire ai lettori e alle lettrici una scelta di novità e catalogo più ampia.

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Libreria Ubik Vomero

La libreria, nei suoi circa 100 metri quadrati, ospita anche una caffetteria e una tisaneria, e sta diventando pian piano un centro di aggregazione culturale con l’organizzazione di gruppi di lettura, laboratori e incontri con autrici e autori.

Il nuovo percorso della libreria Luce sarà inaugurato sabato 18 aprile, alle 11,30, con un brindisi aperto a tutti i lettori e le lettrici del quartiere, cui seguirà, lunedì 20 aprile, alle 18, la presentazione del nuovo libro del “padrone di casa” Lorenzo Marone, Manuale pratico di smarrimento, edito da Feltrinelli.

Mercoledì 22 aprile, alle 18, sarà invece il turno di Ana Maria Sepe e Anna De Simone, fondatrici di Psicoadvisor – community online di psicologia e crescita personale – che presenteranno il loro ultimo libro Lascia che la felicità accada, pubblicato da Rizzoli.

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