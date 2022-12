A Matteo Bussola l’edizione 2022 del Premio “Amo Questo Libro”

Matteo Bussola, con Il rosmarino non capisce l’inverno (Einaudi Stile Libero) vince la quinta edizione del Premio “Amo Questo libro”.

Il riconoscimento (a cui hanno partecipato tutti i titoli usciti nell’ultimo anno, tra il novembre 2021 e l’ottobre 2022 in Italia) è assegnato dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto (oltre 250 punti vendita nel Paese, con poco meno di un migliaio i votanti).

Il premio è parte delle iniziative di promozione alla lettura portate avanti dalle libraie e dai librai Giunti al Punto. “Ogni giorno consigliamo libri e letture ai nostri clienti, è il nostro mestiere ed è quello che amiamo fare. A dicembre raddoppiamo, ai consigli abituali aggiungiamo Il rosmarino non capisce l’inverno di Matteo Bussola che è stato scelto, con ampio consenso, come libro più amato dell’anno dalle libraie e dai librai Giunti al Punto”, dichiara Jacopo Gori, Direttore Generale della catena.

Soddisfazione anche nelle parole dell’autore: “Sono particolarmente felice di questo premio, perché è un riconoscimento che arriva da parte di chi i libri non solo li ama, ma anche li diffonde e li consiglia ogni giorno. Mi è capitato spesso di dire che senza le libraie e i librai che si occupano con amore e competenza di far arrivare le nostre parole ai lettori, noi autori non saremmo niente, per questo mi considero con loro perennemente in debito. Da oggi, lo sarò ancora di più”.