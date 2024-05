Avventura, letteratura e natura sull’Alta Via dell’Orso, premiata da Legambiente

“Era presto, faceva freddo e il bosco nel quale stavano per addentrarsi era buio come la notte appena passata…;

Un gruppo di cornacchie volteggiò ai margini del bosco e andò a posarsi sui prati illuminati dalle prime luci del giorno…;

Gli odori del bosco erano intensi e vivi almeno quanto i colori…;

Un capriolo, con il pelo che stava mutando il colore fulvo dell’estate, usci impaurito da un cespuglio e si allontanò nel fitto del bosco compiendo ampi balzi…” (La pelle dell’orso, Matteo Righetto)

Sulle tracce del romanzo La pelle dell’orso (Tea) di Matteo Righetto, nel 2019 è stato inaugurato l’Alta Via dell’Orso, un itinerario escursionistico, naturalistico e culturale sulle pendici del Monte Pore nel territorio di Colle Santa Lucia.

Da poco l’Alta Via dell’Orso è stata premiata con la “bandiera Verde” da Legambiente, nell’ambito dei riconoscimenti legati al turismo consapevole.

Già tradotto in molte lingue, il libro, ambientato proprio attorno al monte Pore, racconta di un padre e un figlio che partono alla ricerca di un orso, chiamato da tutti El Diàol, ritrovandosi insieme, in un’intima condivisione di saperi ed emozioni, a vivere una doppia sfida nella natura più incontaminata, ricca di animali e di incontri sorprendenti. Per entrambi, al termine dell’avventura, niente sarà più come prima…

Ecco perché – come sottolinea la presentazione del progetto – l’Amministrazione Comunale e l’Associazione turistica di Colle Santa Lucia Dolomiti, in collaborazione con il Consorzio Arabba Fodom Turismo, hanno voluto dedicare a questa storia di uomini e Natura, un itinerario di sentieri che, da quota 1.450 sale a 1.850, sovrastando la Val Fiorentina per 10, 5 km attorno al massiccio del Pore (gruppo Nuvolau-Averau), per poi scollinare sul versante di Livinallongo del Col di Lana e quindi imboccare la storica Via della Vena, percorsa fin dal Medioevo da minatori e commercianti di ferro e delle più belle spade d’Europa.

La tempesta Vaia del 28 ottobre 2018, e le conseguenze che ha avuto su boschi e sentieri, ha ritardato l’inaugurazione di questo progetto e costretto a nuovi interventi di ripristino e sistemazione, grazie anche al sostegno di Hotel La Perla di Corvara e Associazione Turistica di San Cassiano. Per il momento l’itinerario è dunque percorribile soltanto nella parte Sud. Maggiori dettagli sul sito Colelsantalucia.eu.

nota: l’articolo, online dal 18 agosto 2019, è stato aggiornato il 25 maggio 2024