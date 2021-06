Come si può riannodare il filo spezzato di un amore? Lo racconta Carmela Tomei

Con il suo romanzo d’esordio, “Anche domattina”, in uscita in ebook, Carmela Tomei è tra i vincitori del torneo letterario gratuito IoScrittore – I particolari

Con il suo romanzo d’esordio, Anche domattina, ora disponibile in versione ebook nei negozi online, Carmela Tomei è tra i vincitori del torneo letterario gratuito IoScrittore, promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol.

In quanti modi può finire un amore? Quante tracce lascia quando scompare? Quali indizi bisogna seguire per poterlo ritrovare? Daniele, Eleonora, tanto uniti da potersi scrivere in un unico nome, tanto diversi da potersi completare, non sono più insieme. La loro storia, così semplice e immediata, fin dal primo incontro ha avuto il sapore della libertà, il gusto vivo della costruzione, dell’attenzione e della creatività.

Ma Eleonora ora l’ha lasciato e a Daniele non resta che provare a rileggere le parole di lei, il suo diario, per riannodare quel filo spezzato. E non solo quelle scritte direttamente da lei, ma anche quelle che ha saputo lasciare alle persone che l’hanno incontrata, che con lei hanno cantato, che da lei si sono lasciate guidare e convincere.

Attraverso le parole, Daniele ripercorre le strade, i passi che hanno costruito il loro orizzonte. Rivive gli slanci e le debolezze, i gesti generosi e le meschinità; affronta il sapore amaro dei rimorsi e dei rimpianti con l’unico scopo di ritrovare quel sentimento così unico e così grande.

Dal sole di Napoli al vento impetuoso delle scogliere irlandesi un inseguirsi di piccole vicende quotidiane e di voci profonde, per riavere su di sé, anche solo per un attimo, lo sguardo della persona amata. Perché un grande amore resta sempre una storia per voci pari.

L’autrice del romanzo, nata in provincia di Caserta, è laureata all’Orientale di Napoli in lingua e cultura inglese e giapponese, scelta dettata dalla sua passione per i luoghi e le storie. Ha viaggiato in Giappone, in Gran Bretagna, in Irlanda – dove sogna di trasferirsi – e negli Usa. Legge per sé, ma anche ad alta voce per chi ha voglia di ascoltare.

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021