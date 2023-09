“Canzoniere dei parchi acquatici”: l’irriverente raccolta poetica di Alessandro Gori (in arte Lo Sgargabonzi)

Canzoniere dei parchi acquatici (Rizzoli Lizard) di Alessandro Gori più che un libro è un cocktail da buttare giù tutto d’un fiato. L’ultima fatica dell’autore e comico classe ’78, creatore della pagina Lo Sgargabonzi, racchiude in 137 poesie le gesta di un misterioso protagonista alla presa con la dilagante entropia propria dei parchi acquatici…

Cosa ci dicono di lui queste liriche caleidoscopiche, che si spandono come macchie di Rorschach e spaziano dal canto d’impegno civile alle riflessioni sulla vita passando per le odi ai Grandi Maestri? E soprattutto, qual è il filo rosso sotteso se non un nome, Stefania, l’amore perduto da riconquistare mettendo in scena la versione più onesta di se stessi?

Dopo Le avventure di Gunther Brodolini (Fuorionda, 2013), Bolbo (Fuorionda, 2014), Il problema purtroppo del precariato (Fuorionda, 2015) e Jocelyn uccide ancora (minimum fax, 2018) e Confessioni di una coppia scambista al figlio morente (Rizzoli Lizard, 2022) – con cui ha vinto il Premio Internazionale della Satira – Gori torna con una raccolta caustica e irriverente.

L’autore ci fa spiare nel buco della serratura che si apre sulla mente di un personaggio complesso e malmostoso, mentre le illustrazioni di Paolo Bacilieri – che accompagnano le poesie lungo tutto il volume – raccontano il pianeta da cui proviene: alternando spensierate cartoline di un’eterna Arcadia a spore di un mondo desolato, dove animali ignari si aggirano per una riviera di conchiglie, matrioske, amanite muscarie e vecchi albi di Alan Ford.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo 3 poesie tratte dalla raccolta:

C’ERA UNA VOLTA UN RE

sei un re

hai mille sudditi attorno

cortigiane che non vedono l’ora di

lascio a voi immaginare cosa

tavole imbandite di astici ripieni di

lascio a voi immaginare cosa

ma se all’apice della tua gloria

scopri che il tuo regno

ha la foggia

di un villaggio turistico

ecco che la tua corona diventa

una corona di carta

ZEN

quando hai fame

lo stolto

ti dà del pesce

il saggio invece

ti dà la canna da pesca

si siede con te

e

t’insegna a usarla

perché

deve fare il fenomeno

ABBIAMO UNO SPIRITOSO GENTE

VIENI ATTILIO GUARDA STO COGLIONE

PAPEETE

sono al papeete

scatenato

con un cappellino saclà

che canto

tutti al mare a mostrar le chiappe chiare

e

ho una coppetta di gelato piccola

in mano

e

modestamente

ho appena pianto

Pubblicato per Rizzoli

da Mondadori Libri S.p.A.

© 2023 Mondadori Libri S.p.A., Milano

© Alessandro Gori

Illustrazioni © Paolo Bacilieri

