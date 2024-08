Dal Giappone la magica storia della “piccola agenzia dei ricordi”

Cosa saresti disposto a fare per ritrovare un ricordo prezioso? Una domanda che è alla basa di un romanzo particolare, che arriva dal Giappone: La piccola agenzia dei ricordi di Ren Kaburagi (in libreria per Garzanti nella traduzione di Daniela Travaglini).

Ma cosa racconta La piccola agenzia dei ricordi (libro molto amato in Giappone, dov’è diventato anche una serie tv)? Di un’agenzia che offre un servizio speciale…

LA TRAMA DI LA PICCOLA AGENZIA DEI RICORDI

Porta con te il tuo oggetto più prezioso. Se è legato ai tuoi ricordi, sei nel posto giusto. Non avere paura e varca la porta dell’agenzia del signor Kojirō. Lui ti ascolterà e riuscirà ad aiutarti a ritrovare la pace. Si narra che in Giappone esista un’agenzia in cui i ricordi più difficili possono tornare a splendere di nuova luce.

Chi desidera fortemente incontrare una persona che ha perduto e di cui sente la mancanza, non deve fare altro che bussare alla porta. Il signor Kojirō, titolare dell’agenzia, è pronto a venire in soccorso di chiunque. L’unico requisito necessario è che i clienti si presentino con un oggetto legato a un momento prezioso del loro passato.

Solo così il signor Kojirō può guidarli verso la pace. Persone come la signora Ochi, che vorrebbe ringraziare lo sconosciuto che le ha ritrovato un caro medaglione che le ricorda il gatto tanto amato; o il signor Tamura, imprenditore di successo, che desidera incontrare la donna che lo ha spinto a non arrendersi quando stava per abbandonare tutto; o, ancora, la signora Shimazaki, che conserva l’amuleto del ragazzo che l’ha salvata durante la Seconda guerra mondiale. Aiutarle è la missione del signor Kojirō, che, per primo, ha imparato come una piccola indagine possa trasformare un rimpianto in un momento felice. Perché ogni ricordo è prezioso e anche la tristezza, se ne accettiamo la necessità, può dare un nuovo slancio alla nostra vita.

L’autore di questa storia è nato a Kyoto, dove ha studiato Letteratura giapponese all’università. Kaburagi ha lavorato come editor e insegnante prima di dedicarsi interamente alla scrittura.