“Disamato” di Katia Lari Faccenda, romanzo sull’amore (e sul disamore) materno

“Disamato” di Katia Lari Faccenda, romanzo già protagonista del Torneo letterario IoScrittore, e ora in uscita in ebook, è ambientato nella campagna toscana: racconta la storia di due figli (uno voluto, l’altro tenuto lontano) e della loro madre, vittima di violenza. Ma è anche la storia di due fratelli, di una complicità che salva (o condanna), e di un atto estremo di redenzione…

Un figlio amato, voluto. Un altro tenuto lontano, segno del disamato. Sullo sfondo la violenza ordinaria del ‘900.

Parliamo di Disamato, il nuovo libro già protagonista al Torneo letterario IoScrittore, promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol e dalle sue case editrici, e ora in uscita in ebook.

La trama del romanzo

Ambientato nella campagna toscana, tra Firenze e Pistoia, Disamato di Katia Lari Faccenda è la storia di una violenza e delle conseguenze che ne sono scaturite. Maria è una ragazzina – ha solo 14 anni – quando due uomini la fermano nei campi, e uno dei due la violenta. Così la vita le impone un figlio, Nazareno. Un figlio che cresce senza gesti d’amore: Maria non riesce nemmeno a guardarlo negli occhi, uguali a quelli del padre.

Quando arriva Giovanni, invece, la situazione è completamente diversa. Lui è il bambino voluto, tenuto stretto, amato con libertà. A lui Maria verserà tutto il suo bene di madre. È in questa disparità che i personaggi saranno marchiati: Maria dalla colpa, Nazareno dal disamore. E intanto la Storia scorre, prima a cavallo tra le due guerre, e poi fino alla caduta del fascismo. In questo contesto, Maria rimane ostinata a custodire ciò che ama nel solo modo che conosce e attraversa il ‘900 come ogni donna che non verrà celebrata: in piedi, nel buio usurato dal troppo silenzio e dal dovere.

Katia Lari Faccenda, l’autrice di questa storia sulle contraddizioni e le difficoltà della maternità, oggi come ieri, non è sicuramente nuova nel mondo delle parole: cresce in una casa che trabocca di letteratura, il nonno fa il libraio, scrive e illustra le sue storie. Ma studia anche arte e musica, disegna fumetti e lavora come restauratrice di pitture murarie e decoratrice. Classe ’62 e originaria di Firenze, e con CartaCanta ha pubblicato i romanzi Un salto al buio e Le tre domande dell’angelo.

La partecipazione a IoScrittore

A proposito della partecipazione al torneo IoScrittore, l’autrice racconta: “Capitato il bando tra le pagine del web, sono rimasta intrigata dalla dinamica del torneo. Ho preso uno dei miei lavori inediti degli anni ’90 e l’ho caricato senza indugio”. E prosegue, commentando il rapporto con gli altri partecipanti al Torneo: “Avevo voglia di contatto con amanti del narrare. Ho avuto la fortuna di leggere belle pagine, di commentare il lavoro di altri e riconoscermi nei loro passi sicuri o incerti, motivati dal senso o dal gioco. Ho potuto accogliere giudizi sul mio lavoro e stimare alcune indicazioni preziose. E stupirmi del risultato ottenuto”.