Editoria: come cambia la grafica (e non solo) dei libri di Sur

Da un lato una nuova identità grafica per edizioni Sur, dall’altro da scelta di far confluire in un unico progetto le due collane della casa editrice. Questa in sintesi la doppia novità che riguarda il marchio fondato dall’ex minimum fax Marco Cassini, e che dal 2011 propone narrativa letteraria tradotta dallo spagnolo latinoamericano e dall’inglese, con le due aree suddivise finora in due collane, Sur e Big Sur.

“La diversa provenienza linguistica e geografica, col passare degli anni è diventata meno sostanziale rispetto agli elementi che i libri hanno in comune: narrazioni avvincenti e originali, approfondita ricerca su lingua e stile, forte radicamento nella contemporaneità, spiega lo stesso Cassini, direttore editoriale.

Nel comunicato si spiega che “a guidare le scelte di edizioni Sur è l’interesse verso libri che affrontino tematiche decisive, al centro di un dibattito vivo: dall’identità di genere al razzismo, dalle preoccupazioni ambientali al femminismo, dal ripudio della guerra alla riflessione sulla creatività artistica; l’ineludibilità dei temi relativi al corpo, alle radici, alla violenza di genere, alla lotta alle discriminazioni.





La nuova identità visiva, “che si propone di riunire l’intera produzione surclassando la vecchia divisione in collane”, è ideata e curata da Livia Massaccesi e Leonardo Magrelli: “Abbiamo scelto un progetto estremamente fluido e malleabile, che garantisse riconoscibilità attraverso il tono generale delle copertine e non attraverso una gabbia fissa. Ci siamo orientati su una serie di elementi che si potessero rimescolare in maniera sempre nuova, ma la cui presenza restituisse alle copertine la loro chiara appartenenza a un progetto unitario». Le copertine diventano ‘one shot’, senza gabbie predefinite e lasciando molto spazio al lettering: colori accesi, caratteri tipografici protagonisti che interagiscono in maniera creativa con le immagini, una forte visibilità che permetta ai libri SUR di distinguersi”.

I primi titoli in arrivo a partire dal 18 settembre saranno una nuova edizione di Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo con due testi inediti dell’autrice e Il libro degli abbracci di Eduardo Galeano con prefazione di Maurizio De Giovanni;

Il 25 settembre arriveranno in libreria Il Golem di Brooklyn di Adam Mansbach e L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares con prefazione di Jorge Luis Borges.

A ottobre sarà la volta di Gloria di Andrés Felipe Solano; E l’asina vide l’angelo di Nick Cave; Ascensione di Martin MacInnes; Rosemary’s Baby di Ira Levin; Prima tempesta di Susana Chávez Castillo a cura di Concita De Gregorio.