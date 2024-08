“Fuga d’amore” nell’Inghilterra vittoriana

Un romanzo ambientato nell’Inghilterra vittoriana, con un’eroina disposta a tutto pur di non dover rinunciare alla propria libertà: in libreria “Fuga d’amore” di Tracy Rees

Tracy Rees, autrice gallese di libri come Amy Snow (2016), Florence Grace (2017), Casa Silvermoor (2022) e Il giardino delle rose (2023), torna, sempre per Neri Pozza, con Fuga d’amore, un’altra storia ambientata nell’Inghilterra vittoriana, e con un’eroina disposta a tutto pur di non dover rinunciare alla propria libertà.

La trama del romanzo porta a Londra, nel 1897. Rowena Blythe è ricca, bella e privilegiata, e negli ultimi anni ha rifiutato innumerevoli proposte di matrimonio, per la disperazione dei suoi genitori, che non desiderano altro che lei sposi un buon partito.

Al compimento del suo ventiquattresimo anno, i genitori commissionano un ritratto della figlia per consolidare la sua reputazione di grande bellezza. Bartek, il giovane assistente dell’artista, è diverso da tutti gli uomini che Rowena ha incontrato prima di allora: selvaggio, romantico e bohémien. Mentre in società si attende con trepidazione l’annuncio del fidanzamento di Rowena, è Bartek a conquistare il cuore della giovane donna…

Rowena sa che i suoi genitori non approverebbero mai Bartek, che ai loro occhi non è altro che uno straniero squattrinato. Ma al cuore non si comanda e Rowena si troverà presto davanti a una difficile scelta: attenersi alle rigide regole della società, o rischiare di mettere a repentaglio tutto per amore?