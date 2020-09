Gialli storici: la prima indagine del maresciallo Tanchis Gianluca Lioni

Nato a Sassari nel 1981, Gianluca Lioni vive tra Roma e La Maddalena. Giornalista professionista, è l’attuale Portavoce del Ministro dei Beni e delle attività del Turismo Dario Franceschini. Lioni, che a coordinato il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 40esimo anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, presieduto da Dacia Maraini, ha pubblicato, con Michele Fina, I grandi discorsi che hanno cambiato la storia (Newton Compton, 2017), e ora per Tre60 ha scritto il giallo storico La processione dei fantasmi, in cui propone a lettrici e lettori la prima indagine del maresciallo Tanchis.

La trama ci porta nel 1864, all’Isola della Maddalena. Mentre l’anarchico Bakunin approda al porto di Caprera, accolto da Garibaldi in persona e dalla sua corte di fedelissimi, nell’unica osteria della Maddalena il vecchio capitano inglese Daniel Roberts apprende dell’improvvisa e inspiegabile morte di Loriga, proprietario dell’emporio del paese.

Solo pochi giorni prima, il commerciante aveva raccontato di aver assistito alla Réula, la macabra processione di fantasmi che, secondo una leggenda popolare, sarebbe presagio di sventure. Ma il maresciallo d’alloggio Bacchisio Tanchis e il giovane brigadiere De Rosas non possono dar retta alle superstizioni e si mettono alla ricerca di un colpevole. E lo stesso fa Daniel Roberts, che, mandando su tutte le furie il maresciallo, inizia a indagare per conto proprio, assistito dal parroco, l’energico e anticonvenzionale don Mamia. Non ci vuole molto per far emergere i loschi e pericolosi maneggi elaborati da Loriga nel corso degli anni.

Ma il mistero è più profondo, e affonda le sue radici nei rapporti tra il commerciante e la composita popolazione dell’isola. Tra pescatori napoletani, commercianti liguri e militari piemontesi, tra interessi del giovane Regno d’Italia e antichi segreti locali, ci vorrà tutto l’acume degli investigatori – e l’intervento di Garibaldi – per sbrogliare la matassa.