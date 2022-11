Addio allo scrittore e poeta tedesco Hans Magnus Enzensberger

Lo scrittore, saggista e poeta Hans Magnus Enzensberger è morto a Monaco di Baviera all’età di 93 anni. Parliamo di uno dei principali esponenti della letteratura tedesca contemporanea.

Classe 1929, in Italia è pubblicato da Einaudi. Tra le sue opere Mausoleum (1979, e ripresa nel 2017 con lievi aggiornamenti e l’aggiunta del testo a fronte), La fine del Titanic (1980), Musica del futuro (1997), Più leggeri dell’aria (2001), Il mago dei numeri (1997, ripreso anche in ET), Ma dove sono finito (1998 e 2011), Esterhazy (2002), Che noia la poesia (2006), Il perdente radicale (2007), Nel labirinto dell’intelligenza (2008), Hammerstein o dell’ostinazione (2008 e 2010), Josefine e io (2010), Bibs (2011), I miei flop preferiti (2012), Il mostro buono di Bruxelles (2013), Chiosco (2013), Considerazioni del signor Zeta (2015), Tumulto (2016), Parli sempre di soldi! (2017), Panopticon (2019) e Artisti della sopravvivenza. Sessanta vignette letterarie del Novecento (2022).

“Il progresso non è gratuito. Guarda la schiavitù nella colonizzazione delle Antille. Per poter bere il caffè nel Nord abbiamo dovuto sfruttare gli uomini. E questo si è fatto in nome del progresso. Le deportazioni, il capitalismo, gli imperi. Tutto questo si paga”, raccontò in un’intervista a Repubblica del 2015, che val la pena riprendere.

Nella stessa intervista dichiarò: “Il crash economico è sempre possibile, domani mattina vai in banca e non ci sono i soldi, cala il reddito, diminuiscono le possibilità, e ti ci adatti come se il destino imponesse le sue regole. Accadde in Germania dopo la guerra, arrivò la fame, ci abituammo. Adesso si è verificato un calo del tenore di vita in Europa, e guarda come si stiamo abituando. Dobbiamo abituarci: potrebbe arrivare l’iceberg…”

Fotografia header: Hans Magnus Enzensberger Getty Editorial