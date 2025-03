“Il caso Belle Steiner”, nelle sale il film tratto dal romanzo di Simenon

Il 13 marzo arriva nelle sale cinematografiche italiane Il caso Belle Steiner, film ispirato al romanzo La morte di Belle di George Simenon (pubblicato, come le altre opere dello scrittore belga, da Adelphi con la traduzione di Laura Frausin Guarino).

Protagonisti dell’adattamento sono Charlotte Gainsbourg (nota per Jane Eyre, Melancholia e Nymphomaniac) e Guillaume Canet (Vidocq, Non dirlo a nessuno e Asterix & Obelix – Il regno di mezzo), rispettivamente nei panni di Cléa e Pierre.

Il film e il libro

Il film, distribuito da Europictures e con la regia di Benoît Jacquot, ruota intorno a un omicidio e alle voci che si vengono a creare tra gli abitanti della comunità.



Pierre e Cléa sono una coppia senza figli. Ospitano a casa Belle, la figlia di un’amica che frequenta il liceo nel quale l’uomo insegna matematica. Al mattino la ragazza viene trovata senza vita e viene stabilito che l’omicidio è avvenuto quando solo Pierre era in casa.

Inevitabilmente i sospetti ricadono sull’uomo, che cerca di difendersi dalle voci e dalle indagini.

Ambientato diversi anni dopo rispetto alla storia originale (e con qualche differenza), Il caso Belle Steiner mette in luce la dinamica di “isolamento” alla quale Pierre va incontro, mentre la polizia indaga e spuntano nuovi indizi.

Come nel romanzo di Simenon, anche nel film è centrale l’attenzione mediatica rivolta verso la morte della giovane. In questo senso, in Il caso Belle Steiner giocano un ruolo fondamentale i social e i media online, dove non mancano teorie e dubbi.

Pubblicato originariamente nel 1952 in francese, e tradotto in inglese nel 1954, il libro suscita malumore presso la comunità della piccola città di Lakeville (Connecticut) nella quale Simenon ha vissuto. Sebbene lo scrittore cambi ambientazione, gli abitanti non faticano a rintracciare nella loro stessa società l’ispirazione per la comunità puritana che è centrale in La morte di Belle.