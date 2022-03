“Il corpo della memoria”: un convegno alla Triennale di Milano

Il 15 marzo in programma a Milano una giornata internazionale di studi (moderata e condotta da Nadia Terranova) “sul nostro modo di ricordare e dimenticare, che muove dall’archivistica e dall’editoria per spingersi nei territori di altre discipline – come storia, neuroscienze, architettura, tecnologia e politica – in modo da affrontare da prospettive diverse alcune delle questioni centrali del dibattito contemporaneo” – I particolari e il programma

Il 15 marzo, la Triennale di Milano ospita il convegno Il corpo della memoria – Conservazione, Condivisione, Cancellazione. In programma, come si spiega nella presentazione, una giornata internazionale di studi (moderata e condotta da Nadia Terranova) “sul nostro modo di ricordare e dimenticare, che muove dall’archivistica e dall’editoria per spingersi nei territori di altre discipline – come storia, neuroscienze, architettura, tecnologia e politica – in modo da affrontare da prospettive diverse alcune delle questioni centrali del dibattito contemporaneo”.

Il convegno – organizzato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori in collaborazione con Università di Bologna, Centro TraMe, Università di Macerata, Master fgcAD, SDA – Scuola di Dottorato d’Ateneo e Ibridamente, si articolerà in tre panel – Conservazione, Condivisione e Cancellazione – e indagherà le modalità con cui la memoria, per farsi storia e cultura condivisa, debba trasformarsi in corpo, in materia fisica, in carta, tecnologia e architettura.

Parteciperanno Stefano Boeri, Felice Cimatti, E.G. Crichton, Chiara De Cesari, Luciana Duranti, Maurizio Ferraris, Marcello Flores, Vittorio Gallese, Francesca Molteni, Lia Piano, Alessandro Portelli, Davide Sisto, Federico Valacchi, Irene Vallejo, Patrizia Violi. Nel comitato scientifico Paola Ciandrini,Francesco Mazzucchelli e Claudio Paolucci.

