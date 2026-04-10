“Il filo rosso” di Raffaella Forgione: un viaggio introspettivo nelle pieghe di un legame imperfetto

“Una storia di perdite e segreti e di un legame che resiste nonostante tutto”. A raccontarla, Raffaella Forgione, classe 1988, protagonista al torneo letterario IoScrittore, promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Il suo romanzo, Il filo rosso, esce ora in edizione ebook.

L’autrice, che fa l’avvocato, vive a Pistoia e sulla sua esperienza al torneo ha raccontato: “Ho sempre amato scrivere e ancor più leggere. In un momento particolare della mia vita ho scritto di getto questa storia. Credevo che nessuno l’avrebbe letta e per un po’ è stato così. Col tempo, però, ho avvertito in maniera sempre più pressante l’esigenza di sapere cosa ne potesse pensare il resto del mondo, di Asia e Marco. La garanzia di anonimato alla base di IoScrittore era perfetta per il mio scopo: a leggere il romanzo e a giudicarlo non sarebbe stato un amico o un parente, ma qualcuno che non conosceva nulla di me, e che con il suo giudizio non avrebbe temuto di ferirmi. Ho partecipato per curiosità e per gioco. Inaspettatamente il gioco si è trasformato in una bella realtà…”.

La trama di Il filo rosso

“Ci sono incontri che segnano la vita come cicatrici invisibili, legami che, come un filo rosso, si formano nel silenzio e si spezzano e si riannodano nel rumore del dolore”. Asia è una giovane donna che lavora come cameriera in un ristorante di Firenze, dove i giorni si susseguono uguali tra ordini da prendere e clienti di passaggio. Marco è giornalista televisivo di successo, una presenza enigmatica, un uomo che sembra abitare un mondo parallelo, irraggiungibile eppure magnetico.

Quando i loro sguardi si incrociano, qualcosa si spezza e qualcosa inizia: un legame fatto di silenzi carichi di tensione, di gesti sospesi, di una complicità che non trova mai il coraggio di dichiararsi apertamente. Tra piogge battenti e notti insonni, ricordi dolorosi e fragili speranze, Asia e Marco si cercano e si perdono, intrappolati in un gioco di attrazione e fuga che sembra non avere fine.

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Sullo sfondo, le ombre del passato di Asia: una madre perduta tra le nebbie della malattia, una sorella scomparsa troppo presto, un padre distante che non sa come amare. E poi c’è il Mostro, la malattia, quella presenza oscura che si insinua nella vita e trasforma ogni certezza in sabbia che scivola tra le dita.

Forgione firma un romanzo sulla fragilità dell’esistenza e sulla difficoltà di amare quando il dolore sembra l’unica lingua conosciuta, che accompagna nel cuore più oscuro dell’animo umano…