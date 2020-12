“Il giorno dei giorni”: il thriller di John Smolens sulla strage della Bath Consolidated School

“Il giorno dei giorni” di John Smolens, autore di undici romanzi, nominato in passato al Premio Pulitzer e selezionato al National Book Award, è un thriller che racconta la più grande tragedia scolastica degli Stati Uniti, la strage della Bath Consolidated School, avvenuta in Michigan nel 1927

Il giorno dei giorni (Mattioli 1885, traduzione di Sebastiano Pezzani) è l’ultimo romanzo di John Smolens, già autore di dieci romanzi e una raccolta di racconti.

Si basa sulla storia della più grande tragedia scolastica della storia degli Stati Uniti, la strage della Bath Consolidate School. L’avvenimento è raccontato, sotto forma di thriller, tramite i ricordi di Bea, una testimone ormai ricoverata in un letto d’ospedale.

Ci troviamo nel Michigan degli anni ’20. Quando la cittadina di Bath prende la decisione di costruire una scuola nuova, viene richiesto ai proprietari terrieri di contribuire alle spese. Tra gli agricoltori coinvolti c’è Andrew Kehoe, fortemente contrariato da questa scelta, anche a causa dei debiti contratti per la sua fattoria. I lavori della Bath Consolidated School iniziano 1922, e Kehoe, contribuisce a risolvere problemi che nascono nel cantiere, rinforzando così la fiducia della comunità che già lo considerava come una persona onesta sempre disposta a dare una mano. Kehoe ottiene anche la fiducia di Jed, che lavora alla sua fattoria e che gli insegna ad utilizzare la dinamite. Nel frattempo Kehoe, che era anche stato sconfitto alle elezioni per il segretario comunale, accumula grandi quantità di fertilizzanti, esplosivo incendiario e dinamite, per un grande piano terroristico da mettere in atto il 18 maggio 1927, la data scelta per l’inaugurazione della scuola, il “Giorno dei giorni”…

Smolens insegna alla Northern Michigan University dal 1996; è stato nominato per il premio Pulitzer, e il suo Fire Point (in Italia pubblicato nel 2019 da Mattioli 1885 con il titolo di Margine di fuoco) è stato selezionato dal National Book Award e dal Detroit Free Press come miglior libro dell’anno.