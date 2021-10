“Il meraviglioso mago di Oz” in edizione illustrata (con inserti cartotecnici)

In questa nuova veste grafica, illustrata da MinaLima e che si compone del testo integrale di L. Frank Baum arricchito da numerosi inserti cartotecnici, bambini e bambine dai 9 anni in su potranno spiccare il volo dalle praterie del Kansas in compagnia di Dorothy e del suo cagnolino Totò, per incontrare “Il meraviglioso mago di Oz” – I dettagli

La piccola Dorothy intraprende un viaggio alla ricerca di ciò che è perduto e nel corso del quale scoprirà il valore dell’amicizia e la forza dell’unione: basta questo per intuire che parliamo de Il meraviglioso mago di Oz, capolavoro per bambini e ragazzi scritto da Lyman Frank Baum (1856-1919) e ora in libreria in una nuova edizione per L’ippocampo edizioni.

In questa nuova veste grafica, illustrata da MinaLima e che si compone del testo integrale arricchito da numerosi inserti cartotecnici, bambini e bambine dai 9 anni in su potranno spiccare il volo dalle immense praterie del Kansas verso il meraviglioso Paese di Oz in compagnia di Dorothy e del suo cagnolino Totò, ritrovandosi in uno strano posto popolato di streghe, scimmie alate, teste-martello e altri curiosi personaggi.

Lungo la strada di mattoni gialli che porta alla Città di Smeraldo, Dorothy incontrerà infatti il celebre Spaventapasseri, un Taglialegna di Latta e un Leone Codardo con cui si ritroverà ad affrontare tanti pericoli fino a quando non arriverà finalmente al cospetto del grande e potente mago di Oz, al quale la protagonista chiederà di potere tornare a casa…