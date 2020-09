“Il primo cadavere”, il prequel della serie poliziesca di Angela Marsons

“Il primo cadavere” è il prequel della serie poliziesca di Angela Marsons, che vede come protagonista la detective Kim Stone. La serie, iniziata nel 2016 con il bestseller “Urla nel silenzio”, con il volume “Le verità sepolte” ha fatto ottenere all’autrice Premio Bancarella 2020 – I dettagli

Il primo cadavere (Newton Compton), il nuovo romanzo di Angela Marsons, autrice inglese proveniente dalla Black Country – la stessa regione nella quale sono ambientati i suoi polizieschi – e vincitrice del Premio Bancarella 2020 con il libro Le verità sepolte (Newton Compton, traduzione di Nello Giugliano), sarà in libreria dal 7 settembre.

Il primo cadavere è il prequel della serie poliziesca di Marson che, tradotta in 28 paesi e con 4 milioni di copie vendute il tutto il mondo, vede protagonista la detective Kim Stone.

La serie thriller di Marsons, i cui volumi in Italia entrano sempre a far parte delle classifiche dei bestseller, è giunta in Italia nel 2016 con Urla nel silenzio, a cui sono seguiti Il gioco del male, La ragazza scomparsa, Una morte perfetta, Linea di sangue e infine Le verità sepolte, che quest’anno ha ottenuto il riconoscimento del Premio Bancarella.

Il primo cadavere vede la detective Kim Stone alle prese con la squadra che le hanno assegnato, mentre un killer che si palesa alla stazione di polizia di Halesowen con un brutale omicidio si prepara a un secondo colpo. Per Stone e la sua squadra si tratta del primo caso insieme: Stacey Wood, efficiente esperta informatica, l’affidabile sergente Bryant, l’ambizioso Dawson e Stone che si trova a coordinare il gruppo dovranno imparare a collaborare, oltre che trovare l’assassino prima che sia troppo tardi.