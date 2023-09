“Il racconto perfetto”, un inno all’autenticità: dal romanzo alla miniserie Netflix

Madrid, un giorno d’estate come tanti. Un giorno indimenticabile per Margot che, vestito da sposa incollato addosso e Nike ai piedi, presa dall’ansia è appena fuggita da una vita perfetta. Da una casa perfetta, ma accogliente quanto la vetrina di un negozio d’arredamento. Da un lavoro perfetto nell’azienda di famiglia, l’unico contemplato fin dalla sua nascita. Da una storia perfetta, quella con Filippo, il principe dei sogni.

Finché una sera conosce David, che fa tre lavori per arrivare a fine mese, dorme sul divano di un amico perché Idoia lo ha lasciato e di perfetto non ha nulla. Ma in quel ragazzo Margot riconosce i suoi stessi occhi tristi. E se inizialmente a legarli è un rapporto di amicizia e sostegno tra anime ferite, un viaggio in Grecia, una connessione inaspettata e il sentimento puro che unisce due persone con niente in comune li costringeranno presto a ricredersi…

Con Il racconto perfetto (Salani) Elísabet Benavent firma un romanzo che riflette con ironia e umorismo sulle imposizioni sociali, sul meccanismo di condizionamento del gruppo e sull’importanza di dar voce alle proprie esigenze. Il libro ha ispirato una miniserie spagnola Netflix di successo, una commedia romantica che esplora il significato del successo nella vita.

L’autrice, nata a Valencia nel 1984, è laureata in Comunicazione Audiovisiva al Cardenal Herrera di Valencia e ha un Master in Comunicazione e Arte presso l’Università Complutense di Madrid. Ha firmato romanzi come Nei panni di Valeria (2017), Valeria allo specchio (2017), Valeria in bianco e nero (2017), Valeria senza veli (2017) e Quasi quasi mi passa la voglia (2018).