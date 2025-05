“Il santuario della montagna silenziosa”: l’horror dai monti maledetti del Giappone

Da quando hanno visitato un sito abbandonato su una montagna per mettere alla prova il loro coraggio, Asako e i suoi amici stanno vivendo delle strane esperienze. Così si mettono in contatto con una scrittrice… Alla scoperta del romanzo horror “Il santuario della montagna silenziosa” dell’autrice giapponese Nanami Kamon

C’è una novità destinata a far parlare, in libreria. Un horror, ambientato in una montagna “maledetta”, che arriva dal Giappone: Il santuario della montagna silenziosa è il primo libro di Nanami Kamon pubblicato dalla Newton Compton (nella traduzione di Corrado Cucchi), ed è subito protagonista in classifica.

La scrittice, nata a Tokio, ha all’attivo numerosi romanzi e da uno di questi, Room 203, è stato tratto un film di grande successo internazionale. Le sue opere sono spesso basate sulle sue esperienze personali, e incorporano la sua conoscenza del folklore giapponese, della stregoneria, del feng shui e del soprannaturale.

La trama di Il santuario della montagna silenziosa

E veniamo così alla trama di Il santuario della montagna silenziosa: alle prese con la stesura del suo ultimo romanzo che stenta a decollare, la scrittrice horror Minami viene contattata da Asako, una vecchia conoscenza in cerca d’aiuto. Da quando hanno visitato un sito abbandonato su una montagna per mettere alla prova il loro coraggio, Asako e i suoi amici stanno vivendo delle strane esperienze. Vedendo l’opportunità di trovare l’ispirazione necessaria per il suo libro, Minami accetta di incontrarli.

Sebbene inizialmente scoraggiata, la scrittrice comincia a indagare sulla storia della montagna, anche perché i tormenti e le vicissitudini del gruppo diventano sempre più gravi: le punture d’insetto di uno di loro non fanno che peggiorare, mentre un altro è colpito da un fulminante disturbo della personalità e l’elenco si allunga giorno dopo giorno. Tuttavia, più cose Minami scopre, più una sensazione terrificante la avvolge. E più cerca di prendere le distanze dal caso, più ne viene coinvolta. Cosa vuole la montagna da loro? E come possono liberarsi dalle sue forze apparentemente occulte?