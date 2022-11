A Caterina Hill, protagonista dell’ultimo libro di Ilaria Tuti, il Premio Letterario Eroine d’oggi 2022

Giunge alla quarta edizione il Premio Letterario Eroine d’oggi, dedicato dal settimanale iO Donna ai personaggi femminili che, nell’anno, hanno maggiormente colpito il pubblico. Protagoniste romantiche o donne risolute, “amiche geniali” o investigatrici dal fiuto sopraffino: nel 2022 ne abbiamo incontrate diverse che hanno incuriosito i lettori e la giuria di libraie composta da Benedetta Andrigo (Nautilus Coop, Mantova), Enza Campino (Tuttilibri, Formia), Maria Laterza (Laterza, Bari), Barbara Pieralice (Nuova Europa, Roma), Eleonora Tassoni

(Rinascita, Ascoli), Manuela Stefanelli (Hoepli, Milano).

Quest’anno il premio va a Caterina Hill, protagonista di Come vento cucito alla terra di Ilaria Tuti (Longanesi). Un personaggio di fantasia, radicato però nella storia delle prime donne chirurgo, pioniere a cui era preclusa la pratica operatoria. Ambientato negli anni della Prima Guerra Mondiale mescola personaggi realmente vissuti a una trama emozionante, vicende di soldati feriti e resilienza femminile. E riporta alla luce la straordinaria impresa di due donne dimenticate.

La premiazione è in programma a Milano il 18 novembre alle ore 18.30 al Grand Hotel et de Milan in via Manzoni 29. Ingresso libero fino a esaurimento posti (prenotazioni via mail a: iodonnapremioletterario@rcs.it). La premiazione si terrà anche in diretta sull’account Facebook del settimanale.