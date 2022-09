Libri per capire cosa fare per salvare il nostro pianeta

Cosa fare per preservare la salute del pianeta? Anche la lettura può svolgere un ruolo di informazione e sensibilizzazione in questo senso. Suggeriamo dunque tre libri a tema, molto diversi tra loro: due romanzi, uno per bambini scritto da Hannah Gold con Levi Pinfold e la storia di un ghiacciaio dalla penna di Gabriele Romagnoli, e un saggio di Miguel Benasayag e Bastien Cany.

Autrice e autore: Hannah Gold è cresciuta in una famiglia dove i libri, gli animali e il rispetto per l’ambiente erano sempre presenti. Dopo aver lavorato per anni per il cinema, ha deciso di dedicarsi alla scrittura, suo sogno di bambina. Oggi vive nel Regno Unito insieme a una tartaruga, un gatto e suo marito. Quando non scrive, è impegnata a pensare alla prossima storia o a perfezionare il suo ruggito. L’ultimo orso è il suo primo libro per ragazzi. Levi Pinfold è autore e illustratore di diversi libri per bambini. Con il precedente The Django (2010) ha vinto l’Early Years Award for Best Emerging Illustrators. Vive in Autralia.

Editore: Salani.

Genere: una toccante storia adatta ai bambini.

Pagine: 304.

Trama: non ci sono più orsi polari sull’Isola degli Orsi. O almeno è quello che dice ad April suo padre quando un progetto di ricerca li porta a vivere nell’Artico per sei mesi. Ma in una notte d’estate infinita, April ne incontra uno: è una creatura maestosa e fiera, ma anche ferita e, soprattutto, sola. Decisa a salvarlo, April si fa strada pian piano nel cuore di Orso, fino a stringere con lui un legame speciale e indissolubile, destinato a cambiare la vita di entrambi. Una storia di coraggio e libertà per riflettere sulla minaccia ambientale, raccontata attraverso gli occhi di una ragazzina forte e libera che ci ricorda il dovere – e il piacere – di lottare insieme.

Consigliato a chi… ama i libri sull’amicizia.

Cosa ci è piaciuto di più: la commistione di parole e immagini.

Corpi viventi. Pensare e agire contro la catastrofe

Autori: Miguel Benasayag (1953), filosofo e psicanalista di origine argentina, rifugiatosi in Francia dopo l’esperienza della guerriglia guevarista, è autore di molti libri, tra i quali, tradotti in italiano: Il mito dell’individuo (2002), Resistere è creare (con Florence Aubenas, 2004), La salute ad ogni costo. Medicina e biopotere (2010). Con Feltrinelli ha pubblicato L’epoca delle passioni tristi (con Gérard Schmit; 2004), Contro il niente. Abc dell’impegno (2005), Elogio del conflitto (con Angélique del Rey; 2008) e Oltre le passioni tristi. Dalla solitudine contemporanea alla creazione condivisa (2015). Bastien Cany è un giornalista con una formazione in storia contemporanea, anima il collettivo Malgré Tout con Angélique Del Rey e Miguel Benasayag, insieme al quale ha già pubblicato nel 2020 Les nouvelles figures de l’agir, in Italia uscito come Il ritorno dall’esilio per Vita e pensiero.

Editore: Feltrinelli, traduzione di Eleonora Missana.

Genere: un saggio che può illuminarci su cosa fare per difendere il pianeta.

Pagine: 142.

Trama: tutti ci accorgiamo di una trasformazione del mondo verso una maggiore complessità. Il futuro è incerto e il nostro rapporto con l’ambiente è sempre più difficile: un equilibrio sostenibile sembra molto lontano e la strada per raggiungerlo è piena di dilemmi. Ma in che modo gli alberi, le città, gli ecosistemi e tutti gli esseri e le cose che ci circondano, compresi noi stessi, sono più complessi? Il complesso futuro del mondo si riferisce a profondi cambiamenti materiali nel tessuto stesso della realtà. Nuove forme di resistenza alla distruzione della vita stanno emergendo ovunque. I dati hanno colonizzato ogni aspetto della vita e sono l’elemento paradigmatico del nostro secolo. Ma un soggetto che si trasforma in un flusso infinito di dati diventa passivo e così smette di essere propriamente un soggetto: lo spazio che dobbiamo riconquistare è quello dell’azione. Piuttosto che chiedere il ritorno della figura cartesiana dell’azione, che pretende di essere il padrone e il possessore della natura, Benasayag e Cany costruiscono una nuova etica dell’azione, in cui la coscienza del singolo non è più solitaria e sovrana, ma è in un rapporto costante con gli ecosistemi in cui abita.

Consigliato a chi… vuole comprendere la complessità del mondo.

Cosa ci è piaciuto di più: l’assenza di retorica.

Sogno bianco

Autrice: Gabriele Romagnoli è nato a Bologna nel 1960; giornalista e scrittore apprezzato dalla critica, ha pubblicato il primo racconto, Undici calciatori, nella prima antologia Under 25, Giovani blues, curata da Pier Vittorio Tondelli. Ha esordito, sempre con un libro di racconti, Navi in bottiglia (Mondadori, 1993), finalista al Premio Campiello. Da allora sono seguiti numerosi altri libri (e articoli).

Editore: Rizzoli.

Genere: un romanzo che dal ‘900 fino al 2037 narra la storia di un ghiacciaio.

Pagine: 208

Trama: muovendosi tra la Prima guerra mondiale e il 2037, il testo racconta, attraverso tre generazioni, la scomparsa del più importante ghiacciaio italiano. Il romanzo si apre al tempo della Grande Guerra, quando la Marmolada fu il terreno di una drammatica conflitto di posizione sui due versanti. La storia ha come protagonista un giovane soldato proveniente dalla valle sottostante, che abita in una trincea gelida. L’autore si sofferma sul legame del ghiacciaio con la sua discendenza, intrecciando anche altri personaggi: come una guida alpina che combatte l’invasione turistica negli anni Ottanta e una donna che fa i conti con un mondo che sta morendo in un futuro troppo vicino. Sullo sfondo, la storia di un secolo italiano e la fine impressionante e veloce del ghiacciaio.

Consigliato a chi… è affascinato dalla natura e ama i libri che la pongono al centro.

Cosa ci è piaciuto di più: la descrizione storica.

(articolo in collaborazione con Upday)